Banche cercano meno personale, quarto mese consecutivo in calo

Keystone-SDA

Per il quarto mese consecutivo le banche svizzere in novembre hanno cercato meno personale, emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Complessivamente il numero di annunci si è attestato a 610, in flessione del 2% rispetto a ottobre, stando all’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia di stampa finanziaria Awp.

La contrazione è stata comunque meno forte che nei mesi precedenti: in totale nel periodo in esame il volume è sceso di un quarto. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione e non si è tenuto conto di posti di apprendistato e di stage.

Va inoltre detto che non dappertutto si registra una contrazione: Raiffeisen e UBS, le due entità che hanno più posti vacanti, hanno mostrato offerte in progressione rispettivamente del 7% e del 4%.