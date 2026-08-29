Barron Trump vive da recluso dopo le minacce dell’Iran

Keystone-SDA

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Barron Trump, figlio del presidente e della first lady Melania, vive da "recluso", soprattutto da quando sono emerse presunte minacce alla sua vita e a quella del figlio di Benjamin Netayahu da parte dell'Iran.

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(Keystone-ATS) “Non esce mai”, ha rivelato al New York Post una delle persone che fanno parte dell’inner circle del tycoon a proposito del ventenne, che ha appena concluso il secondo anno alla New York University e ha trascorso gran parte dell’estate con la madre al National Golf Club di Bedminster, in New Jersey. “È un ragazzo piuttosto riservato”, ha aggiunto un’altra fonte.

Oltre alle minacce a suo carico, pare che il figlio minore del tycoon sia rimasto scioccato dall’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk con il quale aveva stretto un forte legame. “Ecco cosa succede quando ti esponi”, avrebbe detto Barron al padre commentando la notizia, secondo il libro ‘Regime Change’ di Maggie Haberman e Jonathan Swan.

Interpellato dal tabloid, l’ufficio della First Lady ha chiesto riservatezza e sottolineato che “alla luce delle recenti minacce”, “qualsiasi dettaglio riguardante la sua vita privata deve essere escluso da ogni copertura mediatica”.

Melania è molto protettiva nei confronti del figlio. All’inizio del 2022, quando Trump non era più alla Casa Bianca, Barron stava per perdere la scorta al compimento dei 16 anni, come previsto dalla legge. Tuttavia, la first lady è intervenuta ordinando al suo ufficio di contattare la Casa Bianca per chiedere all’allora presidente Joe Biden di autorizzare una proroga della scorta di Barron: una richiesta che è stata prontamente accolta.

Il figlio del presidente vive tecnicamente ancora a casa dei suoi genitori, anche se ha i suoi spazi: una stanza alla Casa Bianca, una suite a Mar-a-Lago e un intero piano alla Trump Tower, a Midtown Manhattan.