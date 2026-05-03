BE: grosso incendio a Langnau distrugge due edifici e garage

Keystone-SDA

Un incendio divampato stamane a Bärau, nel comune di Langnau (BE), ha completamente distrutto due condomini e un garage. Non ci sono feriti, ma dalle fiamme si è sviluppata un'intensa colonna di fumo visibile da lontano.

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(Keystone-ATS) Secondo la polizia, l’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato le due palazzine e il garage in preda alle fiamme. Il rogo ha fatto scattare una vasta operazione di soccorso, come ha confermato la polizia cantonale bernese all’agenzia Keystone-ATS: sul luogo è intervenuto un massiccio dispiegamento di forze con i vigili del fuoco delle regioni di Langnau, Eggiwil e Trub-Trubschachen.

In base ai dati attuali, tutti i residenti dei due condomini sono riusciti a mettersi in salvo da soli e hanno potuto trovare temporaneamente sistemazioni alternative.

Sul posto sono intervenuti specialisti della polizia cantonale, diverse ambulanze, un Care Team, rappresentanti del comune e della prefettura competente, ha aggiunto una portavoce della polizia. Le operazioni di spegnimento proseguiranno presumibilmente fino al primo pomeriggio. Sono state predisposte chiusure stradali e anche il traffico ferroviario nella regione ha subito disagi.

Durante la notte, l’applicazione Alertswiss aveva lanciato un allerta per presenza di fumo denso e odori sgradevoli. La popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione e climatizzazione. È stato inoltre raccomandato di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza e delle autorità, evitando accuratamente la zona interessata. In base alle informazioni attuali, non vi è stato alcun pericolo per la popolazione.