Berna esorta il graffitaro: “sii ecologico, non imbrattare!”

Keystone-SDA

La Confederazione batte nuove strade per evitare i disegni e le scritte con le bombolette spray: invece che minacciare sanzioni, si appella alla coscienza ecologica dei graffitari.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel grande cantiere del complesso di uffici federali nella Guisanplatz di Berna, le autorità hanno escogitato un espediente: invece dei consueti cartelli di avvertimento, sulla lunga parete esterna di protezione spicca un cartello insolito, riferisce oggi il Blick. Il testo – in cinque lingue: le quattro nazionali, più l’inglese – porta il titolo “Io sono eco!” e non impone alcun divieto, ma fa appello con discrezione alla coscienza dei potenziali writer e vandali.

“La parete di recinzione di questo cantiere è in legno massiccio svizzero non trattato”, si legge nella comunicazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). “Se viene imbrattata di graffiti o di affissioni dovrà essere smaltita e incenerita come rifiuto speciale. Alla committenza sta a cuore costruire all’insegna della sostenibilità. Dunque, sii anche tu eco e lascia la parete allo stato naturale: è bella anche così. Grazie! Il team addetto alla costruzione”.

L’approccio di questo tipo – spiega il quotidiano – viene definito “nudging”: una tecnica psicologica e comportamentale utilizzata per indirizzare le persone verso determinate scelte o comportamenti desiderati, senza imporre obblighi o restrizioni, ma semplicemente modificando il modo in cui le opzioni vengono presentate. Il termine deriva dall’inglese “to nudge”, che significa dare una spinta gentile.

Se a prima vista può sembrare un po’ banale, il nudging è considerata una tecnica ben collaudata: si mira ai modelli comportamentali nel subconscio, a suscitare un senso di colpa. Nel caso concreto, la parete del cantiere viene stilizzata come una pietra di paragone per la coscienza ecologica: chi spruzza vernice spray non solo commette un atto di vandalismo, ma distrugge anche legno pregiato e danneggia l’ambiente. Finora il sistema ha funzionato: non sono apparsi graffiti, conclude il Blick.