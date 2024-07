BL: scontro frontale tra auto e camion, muore automobilista 75enne

(Keystone-ATS) Scontro frontale mortale ieri pomeriggio per un’automobilista 75enne che ad Aesch (BL), sulla A18 in direzione di Basilea, ha invaso la corsia di contromano finendo contro un camion che viaggiava correttamente.

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna.

La donna è morta sul posto per le gravi ferite riportate, mentre il conducente del mezzo pesante, un 21enne che in seguito all’accaduto era in stato di shock, è stato trasportato in ospedale per controlli medici, precisa la nota. I due veicoli danneggiati sono stati rimossi da un carro attrezzi.

Per l’intervento di soccorso e sgombero della carreggiata la A18 tra Angenstein e l’uscita di Aesch è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. La polizia ha avviato un’indagine con la procura di Basilea Campagna per chiarire le cause esatte e le circostanze dell’incidente.