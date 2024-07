Bloomberg: “per gli alleati Nato Biden dovrebbe lasciare”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) È insostenibile che Joe Biden continui. È il parere degli alleati degli Stati Uniti, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

Gli alleati della Nato, guidati dai funzionari europei, vorrebbero che si facesse da parte, aggiunge Bloomberg. “Penso che Biden abbia un problema”, ha detto invece pubblicamente il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva.

Dietro le quinte alcuni funzionari affermano che il presidente americano dovrebbe fare un passo indietro a favore di qualcuno che abbia maggiori chance di battere Donald Trump e preservare l’unità sull’Ucraina e sulla Nato.

Le fonti riferiscono a Bloomberg che quanto visto nel dibattito contro Donald Trump mette in mostra quanto osservato negli ultimi mesi su Biden sia alle commemorazioni per il D-Day in Francia sia al G7 in Italia. Un diplomatico della Nato ha sottolineato che gli Stati Uniti sono consapevoli che la priorità è assicurare che il vertice dell’alleanza in calendario a Washington dal 9 all’11 luglio non sia oscurato dall’attenzione su Biden.

Anche un gruppo di 168 fra manager, attivisti e finanziatori chiede a Joe Biden di ritirarsi. “Chiediamo rispettosamente il ritiro della candidatura per il bene della nostra democrazia e del nostro paese”, si legge nella lettera inviata alla Casa Bianca e riportata da Washington Post.

La missiva è stata organizzata da Leadership Now Project, associazione fondata nel 2018 in risposta ai crescenti timori per le minacce alla democrazia. Fra i 168 firmatari ci sono Christy Walton, la nuora del fondatore di Walmart, il miliardario investitore Mike Novogratz e il professore di Harvard Lawrence Lessing.