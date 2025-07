Borsa svizzera: apre in rialzo

La borsa svizzera ha iniziato con il piede giusto la seduta odierna. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagnava rispetto a ieri lo 0,34% a 11'961,78 punti.

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Parigi saliva dello 0,11% a 7674,38 punti, Londra dello 0,24% a 8781,80 e Francoforte dello 0,23% a 23’965,60, mentre Milano perdeva lo 0,43% a 39’620,58.

In Asia, la borsa di Tokyo ha terminato la seduta col segno meno (-1,24% a 39’986,33 punti), ritracciando dai massimi in 11 mesi, con gli investitori che avvertono la fase di stallo sui negoziati del commercio tra Giappone e Usa in procinto della scadenza del 9 luglio e l’entrata in vigore dei dazi sul comparto auto. In rialzo invece i listini cinesi.

Ieri sera ha chiuso positiva pure Wall Street. Il Dow Jones è cresciuto dello 0,63% a 44’094,77 punti, il Nasdaq dello 0,47% a 20’369,73 punti, mentre lo S&P 500 dello 0,52% a 6204,95 punti.

Sul fronte macroeconomico, in arrivo oggi il Pmi manifatturiero di Italia e Spagna, il tasso di disoccupazione della Germania e l’inflazione dell’Eurozona.