Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'579,71 punti, in progressione dello 0,18% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,31% a 46’734,61 punti, Nasdaq +0,89% a 22’941,80 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,35% a 49’299,65 punti).

In primo piano rimangono le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina: un certo ottimismo deriva dall’annuncio di un incontro fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo Xi Jinping giovedì prossimo in Corea del Sud.

Vi è inoltre molta attesa per la pubblicazione, nel pomeriggio, del dato sull’inflazione negli Usa in settembre, che arriva in ritardo a causa dello shutdown, il blocco delle attività governative federali americane non essenziali, in assenza di una legge di bilancio. Le informazioni sul rincaro sono importanti per prevedere le prossime mosse della Federal Reserve.

In Svizzera continua la stagione dei risultati aziendali: hanno presentato i conti Sika (-2,51%) e Holcim (+1,22%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,05%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,34%).

Nel mercato allargato Schindler (+1,11%) ha annunciato un calo del fatturato, accompagnato però da un miglioramento della redditività.