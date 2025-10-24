The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'579,71 punti, in progressione dello 0,18% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,31% a 46’734,61 punti, Nasdaq +0,89% a 22’941,80 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,35% a 49’299,65 punti).

In primo piano rimangono le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina: un certo ottimismo deriva dall’annuncio di un incontro fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo Xi Jinping giovedì prossimo in Corea del Sud.

Vi è inoltre molta attesa per la pubblicazione, nel pomeriggio, del dato sull’inflazione negli Usa in settembre, che arriva in ritardo a causa dello shutdown, il blocco delle attività governative federali americane non essenziali, in assenza di una legge di bilancio. Le informazioni sul rincaro sono importanti per prevedere le prossime mosse della Federal Reserve.

In Svizzera continua la stagione dei risultati aziendali: hanno presentato i conti Sika (-2,51%) e Holcim (+1,22%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,05%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,34%).

Nel mercato allargato Schindler (+1,11%) ha annunciato un calo del fatturato, accompagnato però da un miglioramento della redditività.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR