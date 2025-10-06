The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la nuova settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'498,73 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a venerdì.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,51% a 46’758,28 punti, Nasdaq +0,28 a 22’780,51 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +4,75% a 47’944,76 punti), che ha reagito con entusiasmo all’elezione a capo del partito al potere in Giappone di Sanae Takaichi, sostenitrice di un forte sostegno all’economia e di una politica fiscale espansiva.

In generale i corsi sono ancora almeno in parte sostenuti dalla prospettiva di una riduzione dei tassi d’interesse negli Stati Uniti – gli esperti si aspettano che la Federal Reserve proceda a un altro taglio nel corrente mese di ottobre – e dal perdurare dell’interesse nell’intelligenza artificiale (IA).

Resta comunque da vedere quanto durerà questo slancio, poiché a causa dello shutdown le autorità governative statunitensi non stanno più pubblicando indicatori economici: venerdì, ad esempio, non è stato diffuso l’atteso rapporto sul mercato del lavoro. L’assenza di dati importanti potrebbe avere un effetto negativo sulla fiducia degli investitori, fanno notare gli operatori.

Sul fronte interno Richemont (-1,09%) è in calo malgrado i giudizi positivi di Citigroup e Goldman Sachs. Roche (+0,21%) ha annunciato un nuovo test per l’insufficienza renale basato sull’IA. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,68%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,95%).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
53 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR