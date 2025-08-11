Borsa svizzera: avvio positivo

Keystone-SDA

Apertura positiva questa mattina per la Borsa svizzera. In avvio l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,58% a 11'935,15 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) I mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico sono risultati generalmente in rialzo in attesa di un accordo fra Cina e Usa sui dazi, così come dei risultati dell’incontro di ferragosto tra Russia e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina. Tokyo era chiusa per festività.

Apertura tendenzialmente positiva per i principali mercati europei: in rialzo dello 0,1% sia Londra che Parigi, con Francoforte piatta. Milano guadagna invece lo 0,30%.