Borsa svizzera in calo dopo controdazi cinesi

Keystone-SDA

Dopo una breve apertura in territorio positivo, l'indice principale della borsa svizzera è in rosso in seguito alla decisione della Cina di aumentare i suoi controdazi sulle importazioni dei beni statunitensi dall'84% al 125%.

1 minuto

(Keystone-ATS) Alle 10.45 lo SMI segnava 11’114,50 punti, in calo del’1,16% rispetto alla chiusura di ieri sera.

Lo stesso trend è in atto per i principali listini europei: indossa la maglia nera Milano (-1,5%), ma in calo sono anche Francoforte (-1,4%), Parigi (-0,9%), Madrid (-0,5%) e Londra (-0,3%).