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Botta e risposta tra Musk e candidata ecologista all’Eliseo

Keystone-SDA

Botta e risposta tra la candidata ecologista alle elezioni presidenziali francesi del 2027, Marine Tondelier, e il proprietario di Tesla, X e SpaceX, Elon Musk.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In una Francia già in allerta per le ingerenze straniere in vista della corsa all’Eliseo – in questi ultimi giorni tre potenziali candidati di diverso colore politico, Raphael Glucksmann (sinistra), Gabriel Attal (centro) e Edouard Philippe (centrodestra) hanno denunciato tentativi di destabilizzazione da parte della Russia – Tondelier è entrata nel dibattito, suggerendo, in un’intervista a Libération, di vietare X, solo durante il tempo della campagna elettorale, per scongiurare gli effetti nefasti degli algoritmi sul voto.

Quindi l’affondo contro Musk, una “persona – ha detto – basata negli Stati Uniti, di ideologia suprematista, che vuole chiaramente far precipitare l’Europa in condizioni di totale sottomissione agli Usa”.

Abituato a intervenire nel dibattito politico europeo a sostegno delle destre nazionaliste – al punto da aver definito, poche settimane fa, Marine Le Pen come “ultima speranza” per la Francia -, il patron di Tesla ex consigliere di Donald Trump ha replicato a Tondelier, spingendosi a chiedere – in un messaggio pubblicato su X – che venga “ridotta al silenzio” per “tradimento contro la Francia”.

“La Francia – ha quindi replicato la diretta interessata – non ha lezioni di patriottismo da ricevere da un miliardario straniero che ritiene di poter decidere quali esponenti politici europei debbano essere ridotti al silenzio. La democrazia non è in vendita. Nemmeno all’uomo più ricco del mondo”.

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