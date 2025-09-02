The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Brasile: veglia di preghiera per l’ex presidente Bolsonaro

Keystone-SDA

L'ex "first lady" brasiliana Michelle Bolsonaro ha pubblicato sui social un messaggio biblico in cui invoca la "misericordia di Dio" negli stessi minuti in cui presso la Corte suprema iniziava il processo contro il marito.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex presidente Jair Bolsonaro è accusato di tentato colpo di Stato.

“Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione”, recita il Salmo 100, citato da Michelle.

Dal canto loro, i figli dell’ex capo dello stato Carlos e Jair Renan hanno ricevuto sin dalla scorsa notte amici e sostenitori politici nel condominio dove Bolsonaro sconta la detenzione domiciliare, organizzando una veglia di preghiera.

