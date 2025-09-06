La settimana in Svizzera
Questa settimana i giornali svizzeri sono stati molto attivi nel commentare una "relazione sentimentale non dichiarata", un controverso viaggio in Cina da parte di un ex consigliere federale e la decisione presa a Zurigo di abolire l'insegnamento precoce del francese. Inoltre, un sondaggio su larga scala rivela l'umore generale della popolazione svizzera.
Lunedì Nestlé ha licenziato il suo CEO, Laurent Freixe, per non aver reso nota una relazione sentimentale con una collaboratrice.
L’amore sul posto di lavoro è prima di tutto una faccenda privata. Ma il responsabile di Nestlé ha superato il limite”, scrive la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “Le cose si fanno delicate quando c’è un disequilibrio di potere”. Nascondendo la relazione, Freixe si è esposto al rischio di ricatti e ha aperto la porta a potenziali conflitti d’interesse, sostiene la NZZ.
“In un Paese dove, nel 2024, otto persone su dieci hanno dichiarato di aver avuto una relazione (flirt o rapporto sessuale) con una collega o un collega, il licenziamento improvviso del CEO di Nestlé solleva interrogativi”, sostiene dal canto suo la Tribune de Genève. “Nel bel mezzo di un’operazione di ristrutturazione e di rinnovo, la multinazionale non aveva forse questioni più urgenti da affrontare? O ha colto l’occasione per liberarsi di un dirigente che non aveva ottenuto i risultati sperati?”
Il Financial Times aggiunge che Nestlé, “un totem dell’economia aziendale svizzera, sta affrontando uno dei periodi più difficili nei suoi 160 anni di storia. Ha avuto tre amministratori delegati in poco più di un anno e il valore delle azioni è sceso del 40% dal 2022″. Freixe è stato sostituito in fretta e furia dal responsabile di Nespresso, Philipp Navratil, che lavora presso Nestlé da 24 anni ma è entrato nel comitato esecutivo solo quest’anno.
L’ex consigliere federale Ueli Maurer continua a far discutere, questa volta per essersi fatto fotografare accanto ad alcuni dei leader mondiali meno “democratici”. In Svizzera le reazioni sono state accese, ma contrastanti.
Mercoledì Maurer ha partecipato a Pechino a una grande parata militare per commemorare l’80mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, insieme a Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un e altri. Nessun leader dei principali Paesi occidentali era presente.
Altri ex consiglieri federali hanno espresso opinioni contrastanti. Secondo Moritz Leuenberger, Maurer ha “agito contro gli interessi del proprio Paese” e ha danneggiato la reputazione della Svizzera.
Joseph Deiss è stato ancora più critico. “A Pechino […] autocrati e persone ricercate a livello internazionale come Vladimir Putin stanno promuovendo un nuovo ordine mondiale a loro favore – e il signor Maurer lo sostiene con la sua visita”, ha dichiarato. Deiss ha aggiunto che, se Maurer “vuole rendersi ridicolo come cagnolino di Xi Jinping”, è libero di farlo.
L’ex ministra degli esteri Micheline Calmy-Rey ha invece espresso un’opinione diversa. “Che io sappia, non siamo in guerra con la Cina”, ha detto. “In un momento in cui gli Stati Uniti impongono dazi punitivi alla Svizzera, non c’è nulla di male nel mantenere relazioni con la Cina“. Calmy-Rey si è persino chiesta se la Confederazione non dovrebbe utilizzare di più i suoi ex membri del Governo per scopi diplomatici, come fa ad esempio la Francia.
Maurer, 74 anni, ha dichiarato alla SRF di trovarsi a Pechino a titolo privato. “Il rispetto per la Cina impone la nostra partecipazione“, ha affermato. “La Cina non ci ha mai maltrattati in alcun modo, anzi, ci ha sempre sostenuti. La nostra neutralità non dovrebbe creare confini o barriere, ma aprirsi a tutte e tutti”. Maurer ha ammesso di non aver informato il Governo attuale della sua visita.
“Imbarazzante, ma irrilevante”, è stato il giudizio dielBlick, secondo cui la presenza di Maurer ha danneggiato più la sua immagine che quella della Svizzera. Per la NZZ il clamore è stato “esagerato” e “distrae dal fatto che Berna fatica ancora a gestire i rapporti con Pechino”.
Maurer, che ha lasciato il Governo svizzero nel 2022, ha già fatto parlare di sé per viaggi controversi all’estero. Quando ha ricoperto la presidenza della Confederazione nel 2019 ha visitato Cina, Russia e Arabia Saudita, ed è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump.
Gli alunni e le elunne della scuola elementare della Svizzera tedesca dovrebbero imparare il francese? No, dice il parlamento cantonale di Zurigo. La coesione nazionale sta forse venendo meno?
Le autorità zurighesi hanno deciso lunedì che in futuro le allieve e gli allievi del cantone dovranno iniziare a studiare il francese solo dalla scuola media o dal liceo – e non più dalla quinta elementare, come avviene attualmente.
La ministra svizzera dell’interno Elisabeth Baume-Schneider ha dichiarato alla televisione pubblica svizzera RTS di essere “preoccupata” per questa decisione “perché mette in discussione la strategia sulle lingue nazionali che era stata concordata” e “interroga il nostro modo di vivere insieme e la nostra diversità linguistica”.
La NZZ ritiene invece la decisione sensata. “Il francese non ha praticamente alcun ruolo nella vita quotidiana [delle allieve e degli allievi germanofoni]; è una lingua che esiste solo in aula. Lo stesso vale per il tedesco a ovest del fiume Saane (Sarine). Quando svizzere e svizzeri francofoni e germanofoni si incontrano, dopo qualche esitante ‘salut’ e ‘hallo’ passano all’inglese ‘hello’. Solo con questa lingua ci si incontra su un piano di parità.”
Il mondo può sembrare più cupo ultimamente, ma una cosa è rimasta sorprendentemente stabile: la soddisfazione della popolazione svizzera per la propria vita.
È quanto emerge da tre sondaggi condotti dalla Società svizzera di radiotelevisione (SSR), di cui fa parte anche Swissinfo, che hanno coinvolto oltre 50’000 persone tra il 2023 e il 2025.
Le persone intervistate hanno indicato tre motivi principali alla base di questo benessere generale: due su tre percepiscono la propria situazione finanziaria come tranquilla; quattro su cinque non temono di perdere il lavoro; e nove su dieci non sono particolarmente preoccupate per la propria sicurezza personale.
Tuttavia, solo il 20% delle persone interpellate è d’accordo con l’affermazione secondo cui le bambine e i bambini che crescono oggi in Svizzera possono farlo in modo più spensierato rispetto alle generazioni precedenti – un dato in calo rispetto al 32% registrato nel 2023. Inoltre, l’84% ritiene che in Svizzera le persone siano diventate più egoiste e meno rispettose negli ultimi anni.
La prossima settimana
Martedì la Commissione federale dell’energia elettrica annuncerà il prezzo dell’elettricità per il 2026.
Giovedì a Basilea verranno assegnati i Pax Art Awards 2025, dedicati agli artisti e alle artiste digitali.
Venerdì e sabato si celebreranno le Giornate del Legno Svizzero 2025. Quest’anno sarà Berna a mostrare tutto ciò che questo materiale può offrire.
