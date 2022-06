Oggi in Svizzera

Keystone / Urs Flueeler

La chiusura dei ristoranti e il divieto di organizzare grandi eventi hanno avuto un impatto significativo sulla diminuzione dei ricoveri ospedalieri legati al Covid-19.

Lo studio, effettuato dalla società di consulenza Swiss Economics per conto della Segreteria di Stato all'economia (Seco), giunge alla conclusione che la chiusura dei ristoranti ha portato a una diminuzione stimata dei ricoveri compresa tra il 28 e il 41%. Anche il divieto dei grandi eventi ha avuto un effetto considerevole.

Per altre misure, invece, non è possibile trarre conclusioni chiare, ad esempio per quanto concerne la chiusura dei negozi. Lo stesso vale per l'obbligo di mascherina nei ristoranti o le limitazioni delle riunioni al chiuso.

Un altro provvedimento si è invece rivelato controproducente: le limitazioni del numero di persone per i raduni all'aperto hanno causato un lieve aumento dei ricoveri. La misura ha infatti indotto molte persone a ritrovarsi in locali chiusi, dove il rischio di infezione è maggiore, sottolinea l'analisi.