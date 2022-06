Oggi in Svizzera

Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved.

La Cancelleria federale ha dato oggi, mercoledì, il via libera al lancio di due iniziative popolari che chiedono di vietare l’importazione di foie gras e prodotti di pellicceria fabbricati in condizioni crudeli per gli animali.

I due comitati d’iniziativa hanno tempo fino al 28 dicembre 2023 per raccogliere le 100'000 firme necessarie. Se ci riusciranno, il Consiglio federale, prima, il Parlamento dopo e popolo e Cantoni, infine, potranno pronunciarsi in merito. Le due iniziative sono state lanciate da Alliance animale suisse.

Diverse mozioni in materia sono pendenti in Parlamento: a dicembre 2021 il Consiglio nazionale aveva approvato un divieto di importazione di foie gras e pellicce fabbricati in condizioni cruente per gli animali, ma il Consiglio degli Stati ha finora bocciato entrambi i testi.

Da parte sua il Consiglio federale ha indicato di essere contrario a un divieto d'importazione e di star lavorando a una dichiarazione obbligatoria per i prodotti esteri fabbricati con metodi vietati in Svizzera.