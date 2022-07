Oggi in Svizzera

© Keystone / Alessandro Della Valle

Le mafie, si sa, sono presenti anche nella Confederazione. Non è certo una novità ma ora un gruppo di imprenditori, in particolare nella Svizzera italiana, chiede alle autorità federali di intervenire per contrastare le infiltrazioni malavitose nell'economia.

Secondo i dati pubblicati dalla polizia federale (Fedpol) sono accertate ramificazioni mafiose in 18 cantoni ma nel tempo sono anche cambiati gli obiettivi perseguiti dai clan. Le organizzazioni criminali oggi non si limitano più ad avere conti bancari nella Confederazione, ma riciclano e investono i loro capitali illeciti in attività economiche come l'edilizia, l'immobiliare e la ristorazione, generando una concorrenza sleale nei confronti delle imprese locali.

Non da ultimo, come ha recentemente affermato Alessandra Dolci, responsabile della DIA di Milano, gli appartenenti alle cosche si sentono più sicuri in Svizzera che in Italia, anche perché la legislazione è meno severa (non esiste l'equivalente del famoso articolo 416 bis del codice penale italiano).

Dopo i fallimenti di importanti inchieste condotte dal Ministero pubblico della Confederazione, anche a causa di un apparato normativo ritenuto da molti inadeguato, le autorità elvetiche da alcuni anni preferiscono estradare in Italia gli indagati mafiosi. Ma anche questa strategia non è esente da controindicazioni, come illustra il servizio pubblicato oggi su swissinfo.ch.