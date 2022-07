Oggi in Svizzera

Keystone / Andrea Solero

Dopo la tragedia della Marmolada, ci si interroga se quanto successo sulle Dolomiti possa accadere anche in Svizzera.

Sette morti, otto feriti e cinque dispersi. Questo il bilancio attuale del crollo del ghiacciaio della Marmolada. Le operazioni di ricerca delle persone disperse continuano con i droni dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino. All’indomani della tragedia, c’è chi si chiede se quanto successo sulle Dolomiti possa accadere anche in Svizzera.

Risponde al quesito sul quotidiano ginevrino Le Temps il glaciologo del Politecnico di Zurigo Matthias Huss. “In Svizzera esistono molte situazioni simili a quella del ghiacciaio della Marmolada”. Come dire che può succedere in un qualsiasi momento anche in Svizzera. “Per prevenire quanto successo sulle Dolomiti, è necessario effettuare un monitoraggio preciso e regolare di questi ghiacciai, che ci permetta di identificare i segnali di un futuro collasso”.

A livello regionale, su tio.ch risponde il meteorologo Giovanni Kappenberger. “In Ticino non può succedere quanto successo in Trentino. Il ghiacciaio del Basodino non è ripido come la Marmolada, e nemmeno quello dell'Adula". Ma se si può escludere un crollo violento, i processi in atto però sono gli stessi: "Il caldo fa colare acqua nello strato profondo del ghiacciaio, dove le temperature sono sottozero. Si genera una forte pressione che fa staccare il seracco”.