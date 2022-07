Oggi in Svizzera

© Ti-press

Joseph Blatter e Michel Platini sono stati assolti dal Tribunale penale federale di Bellinzona. Nessuna truffa, solo consulenza.

I due ex massimi dirigenti del calcio mondiale ed europeo erano accusati dal Ministero pubblico della Confederazione di reati quali truffa, amministrazione infedele, appropriazione indebita e falsità in documenti. In particolar modo i due dovevano rispondere di un presunto pagamento illegale di due milioni di franchi da parte della FIFA a Platini per non meglio precisate consulenze.

L’accusa ha sostenuto che il versamento fosse in realtà una "mazzetta". In passato, i due erano considerati rivali per la presidenza della FIFA. L'ipotesi era quindi che i due milioni fossero in realtà un incentivo versato a Platini per convincerlo a rinunciare a candidarsi contro Blatter. Per questo erano stati chiesti 20 mesi sospesi per entrambi gli imputati.

I giudici di Bellinzona hanno sposato le tesi degli avvocati difensori, ritenendo i due ex dirigenti del calcio mondiale ed europeo innocenti e hanno stabilito un risarcimento di 20'000 franchi per Blatter. Platini vi ha rinunciato. L'ex stella del calcio francese potrà però riavere accesso ai circa 2 milioni di franchi congelati dal Ministero pubblico della Confederazione.