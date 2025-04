BYD sbarca in Svizzera, presto punti vendita a Lugano e Bellinzona

Keystone-SDA

Il marchio automobilistico cinese BYD entra ufficialmente nel mercato svizzero: oggi e domani si tiene una manifestazione per il lancio del marchio a Spreitenbach, nel canton Argovia.

4 minuti

(Keystone-ATS) La società sta creando una rete di concessionari: molto presto l’impresa dovrebbe fare capolino anche a Lugano e Bellinzona ed entro la fine dell’anno sono previsti 15 punti vendita nel paese.

“Grazie a una tecnologia all’avanguardia e ad efficienti modelli completamente elettrici e ibridi plug-in BYD introduce la mobilità sostenibile in un altro importante mercato automobilistico europeo”, si legge in un comunicato odierno.

Ai clienti elvetici vengono inizialmente offerti tre modelli: la berlina sportiva Seal (in vendita a prezzi – arrotondati – compresi fra 49’000 a 54’000 franchi) il SUV Sealion 7 (da 50’000 a 61’000 franchi) e il Seal U DM-i (da 43’000 a 50’000 franchi).

Tutti sono dotati “degli elevati livelli di equipaggiamento di serie del marchio, al fine di semplificare il processo decisionale del cliente e offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo”. I modelli BYD godono inoltre di una garanzia di serie di sei anni/150’000 chilometri, mentre la batteria di alimentazione e il motore hanno una copertura di otto anni.

“Siamo davvero entusiasti di inaugurare la nostra rete in Svizzera”, afferma Stella Li, vicepresidente esecutiva del marchio, citata nella nota. “La missione di BYD è quella di rendere le nostre tecnologie sostenibili accessibili al maggior numero possibile di consumatori ed è per questo motivo che ogni nuovo mercato in Europa è estremamente importante per noi. Siamo inoltre orgogliosi di lanciare veicoli che mostrano i tipi di tecnologia per i quali stiamo ricevendo sempre più riconoscimenti”.

L’ingresso nel mercato elvetico avviene tramite una collaborazione con la società di vendita Harmony, che gestisce oltre 80 sedi per marchi automobilistici in tutto il mondo. Il primo showroom BYD è già stato inaugurato nel centro di Zurigo, mentre altri punti vendita saranno presto aperti a Zugo e in altre città. Inoltre BYD sta collaborando con Automotive Suisse per la realizzazione di negozi a Lugano e Bellinzona: il cosiddetto “soft opening” di entrambi i punti avverrà da questo mese, mentre l’apertura ufficiale è prevista per il terzo trimestre.

“Il nostro successo si basa sulla qualità, sull’affidabilità, sulla tecnologia all’avanguardia e su un’esperienza di guida senza pari”, sottolinea Maria Grazia Davino, responsabile regionale di BYD, a sua volta citata nel documento per la stampa. “Nel solo 2024 oltre 4,25 milioni di clienti hanno scelto BYD. La Svizzera, con la sua passione per l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica, è il luogo ideale per portare sul mercato un’offerta di prodotti solida, una strategia di vendita a tutto tondo, una copertura di rete sul territorio e un’esperienza di alto livello per i clienti”.

Fondata nel 1995, BYD (acronimo dell’espressione Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni) ha sede a Shenzhen ed è attiva a livello globale nei settori delle batterie ricaricabili, dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili. La filiale automobilistica del gruppo, BYD auto, è stata creata nel 2003: l’azienda è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustibili fossili durante il passaggio ai veicoli elettrici e per 12 anni consecutivi è rimasta in testa alle vendite di veicoli passeggeri a nuova energia in Cina.