Oggi in Svizzera

La sessione invernale del Parlamento entra nella sua fase finale. All’ordine del giorno figurano le trattative in corso con gli Stati Uniti, l’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni!” e una proposta per limitare il numero di dipendenti federali.
I Cybertruck sono stati avvistati sulle autostrade svizzere, ma solo sui camion di trasporto. Resta incerto se questi veicoli saranno un giorno autorizzati a circolare nella Confederazione, mentre il Paese cerca un equilibrio tra gli accordi con gli Stati Uniti e gli approcci normativi dell’UE.
Ecco un riepilogo delle più recenti decisioni prese in Parlamento a Berna, come il respingimento dell’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni!” e la proposta di limitare il numero di dipendenti federali.
Sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati hanno raccomandato di respingerel’iniziativa dell’Unione democratica di centro (UDC) “No a una Svizzera da 10 milioni!”, volta a frenare l’immigrazione. Il Parlamento ha sostenuto che la proposta creerebbe nuovi problemi anziché risolvere quelli esistenti. Il Consiglio degli Stati ha inoltre rifiutato i vari controprogetti all’iniziativa, non entrando neanche in materia sulla questione.
L’iniziativa pone “un ultimatum all’elettorato: limitare l’immigrazione o porre fine agli accordi bilaterali con l’UE”, ha dichiarato il parlamentare ed ex presidente del Centro Gerhard Pfister. Anche il suo successore, Philipp Matthias Bregy, condivide questa posizione, sostenendo al contempo che le preoccupazioni della popolazione devono essere affrontate per evitare di mettere a rischio gli accordi Bilaterali III con Bruxelles.
Il Consiglio nazionale ha inoltre discusso una proposta per limitare il numero di dipendenti federali, presentata congiuntamente dall’UDC e dal Partito liberale radicale. Attualmente l’amministrazione federale impiega circa 39’000 persone a tempo pieno, per un costo di circa 6,5 miliardi di franchi su un bilancio federale totale di 86 miliardi di franchi.
Il consigliere federale Guy Parmelin ha avvertito che un tetto ridurrebbe la flessibilità e complicherebbe l’attuazione dei mandati parlamentari. La parlamentare UDC Esther Friedli ha criticato il Governo per la mancanza di mentalità imprenditoriale, mentre la socialista Eva Herzog ha messo in guardia contro “l’illusione che l’uso dell’intelligenza artificiale possa ridurre drasticamente il numero di posti di lavoro, poiché è già noto quanto l’IA sia soggetta a errori e il suo impiego debba essere controllato dagli esseri umani”.
Un rapporto pubblicato oggi da Amnesty International Svizzera critica la risposta della polizia alla manifestazione pro-Palestina di ottobre a Berna, definendola ingiustificata ed eccessiva.
La valutazione si basa sulle osservazioni di Amnesty e su circa 180 testimonianze. La manifestazione non autorizzata dell’11 ottobre è degenerata in gravi disordini, causando danni materiali per diversi milioni di franchi. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e un cannone ad acqua. Secondo le autorità, 18 agenti sono rimasti feriti.
Amnesty ha criticato l’uso del “kettling”, che consiste nell’accerchiare i manifestanti. L’organizzazione ha affermato che la misura è stata applicata all’improvviso, senza un chiaro avvertimento, impedendo alle persone di disperdersi e mettendo a rischio individui vulnerabili. Amnesty ha inoltre rilevato carenze nella comunicazione della polizia, con annunci udibili solo sulla piazza antistante Palazzo federale e istruzioni contraddittorie che hanno generato confusione.
La polizia cantonale bernese ha replicato che l’intervento era stato annunciato in anticipo. Il comandante Christian Brenzikofer ha dichiarato a Keystone-ATS che l’obiettivo dell’operazione era separare i gruppi violenti dai manifestanti pacifici.
Uno studio dell’Università di Zurigo e dell’Osservatorio svizzero della salute evidenzia forti disparità regionali nella disponibilità di pediatri e pediatre.
Secondo lo studio, l’Altopiano e la Svizzera orientale sono le aree più colpite. In molti comuni ci sono 0,6 medici pediatri o meno ogni 1’000 bambini. La situazione è leggermente migliore nella regione del Lago Lemano e in Ticino, mentre il canton Zurigo affronta una grave carenza. Secondo l’Associazione dei pediatri zurighesi, circa 190 specialisti a tempo pieno si occupano di 270’000 bambini e adolescenti, con un medico su quattro che ha più di 60 anni.
Lo studio mostra che le carenze sono particolarmente acute nelle zone rurali, dove spesso i medici di famiglia forniscono cure pediatriche. La situazione è più problematica al di fuori delle città, ha spiegato un medico al Tages-Anzeiger, perché il riorientamento verso colleghi e colleghe è meno immediato.
La situazione è destinata a peggiorare. Entro il 2029, circa un quarto degli attuali pediatri dovrebbe andare in pensione. Carichi di lavoro elevati, turni notturni e nel fine settimana e retribuzioni relativamente basse scoraggiano nuovi candidati e candidate, così come il crescente onere amministrativo, afferma l’autore dello studio Michael von Rhein sul Tages-Anzeiger
Il Parlamento svizzero sostiene i negoziati con gli Stati Uniti, ma la Berna resta stretta tra le richieste USA e le normative UE, cercando un equilibrio su questioni come il pollo al cloro e il Cybertruck di Tesla.
Il Parlamento appoggia i negoziati in corso con gli Stati Uniti per un accordo commerciale ed economico. Oggi la commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha approvato per 10 voti a 0 e due astensioni il mandato negoziale, così come fatto ieri dall’omologa commissione del Nazionale.
È stata respinta una proposta che escludeva concessioni a Washington, ad esempio sull’omologazione dei veicoli o sulle importazioni di carne.
Come osserva il Tages-Anzeiger, eventuali concessioni sul pollame trattato con cloro o sull’omologazione dei Cybertruck restano dichiarazioni d’intenti e non impegni vincolanti. Per il momento, né il pollo al cloro dagli USA né i pickup angolari di Tesla sono destinati a comparire nei supermercati e sulle strade in Svizzera. Berna e Bruxelles negoziano separatamente con Washington, e le norme di sicurezza europee restano determinanti.
