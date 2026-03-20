The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

BYD si espande in Svizzera, “obiettivo 50 concessionari entro 2026”

Keystone-SDA

BYD prosegue l'espansione in Svizzera: il costruttore automobilistico cinese ha inaugurato in febbraio e marzo altri nove punti di vendita e assistenza. Attualmente la rete di concessionari comprende 26 partner: 15 nella Svizzera tedesca, 9 in Romandia e 2 in Ticino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’obiettivo è raggiungere quota 50 entro la fine dell’anno.

“Espandiamo costantemente la nostra presenza a livello nazionale e mettiamo la competenza tecnologica di BYD sempre più a disposizione delle nostre clienti e dei nostri clienti in tutta la Svizzera”, afferma il direttore della filiale elvetica della società, Dimitris Chanazoglou, citato in un comunicato odierno. “Il nostro focus rimane chiaro: offrire esperienze cliente di primo livello, rafforzare il nostro radicamento locale e garantire una crescita sostenibile e a lungo termine”.

Fondata nel 1995, BYD (acronimo dell’espressione Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni) ha sede a Shenzhen ed è attiva a livello globale nei settori delle batterie ricaricabili, dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili. La filiale automobilistica del gruppo, BYD auto, è stata creata nel 2003: l’azienda è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustibili fossili durante il passaggio a mezzi elettrici e per 12 anni consecutivi è rimasta in testa alle vendite di veicoli passeggeri a nuova energia in Cina.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR