Calida si separa da marchio di lingerie statunitense Cosabella

Keystone-SDA

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Il produttore di biancheria e pigiami lucernese Calida ha annunciato oggi la vendita del suo marchio statunitense di lingerie Cosabella alla società di investimento newyorkese Crown Brands Group.

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(Keystone-ATS) La nota di Calida non indica però l’ammontare della transazione. Cosabella era stata acquisita nel 2022 per 80 milioni di dollari, con l’obiettivo di aprire la strada a un ingresso negli Stati Uniti dei marchi del gruppo elvetico Calida e Aubade. Cosabella ha fatto registrare nel primo semestre un fatturato di 4,3 milioni di franchi, in diminuzione del 36,6% e il più esiguo del gruppo.

Con questa cessione Calida “prosegue la razionalizzazione del suo portafoglio di marchi e rafforza il suo impegno per lo sviluppo strategico dei suoi brandi di punta Calida e Aubade”, si legge ancora nel comunicato. Il fabbricante tessile aggiunge che “questa operazione garantisce maggiore flessibilità operativa e finanziare, ciò che permetterà di proseguire in maniera mirata lo sviluppo di questi marchi e il loro posizionamento nel segmento di alta gamma”.

Parallelamente Calida ha presentato i risultati semestrali per l’intero gruppo i quali hanno evidenziano una diminuzione delle vendite del 7,9% (-5,9% esclusi gli effetti dei cambi valutari) a 93,7 milioni di franchi. Il risultato operativo (EBIT) rettificato delle attività continuative ha registrato una perdita di 0,3 milioni, rispetto ai -1,8 milioni di un anno prima. Il margine corrispondente si è attestato a -0,3%, in aumento di 1,4 punti.