Capitale culturale: Confederazione versa due milioni di franchi

Keystone-SDA

L'Ufficio federale della cultura (UFC) accorda un sostegno di 2 milioni di franchi alla prima edizione del progetto Capitale culturale svizzera nel 2027 a La Chaux-de-Fonds (NE), Patrimonio mondiale dell'Unesco. L'UFC porta così il progetto a livello federale.

(Keystone-ATS) Questo progetto ha un interesse molto particolare per un Paese plurilingue e multiculturale come la Svizzera, ha indicato oggi l’UFC a Keystone-ATS. Esso contribuirà – come lo sottolinea il Consiglio federale nel Messaggio sulla cultura 2025-2028 – a valorizzare la diversità culturale della Svizzera. Il progetto pone l’accento sullo scambio culturale tra le regioni, che la Confederazione accoglie con particolare favore.

La direttrice dell’UFC Carine Bachmann, sottolinea la definizione ampia della cultura difesa dal progetto Capitale culturale svizzera. “In tempi incerti è importante riunirsi piuttosto che isolarsi. È questa visione, di una cultura aperta e generosa, che porta la prima edizione di Capitale culturale svizzera a La Chaux-de-Fonds”.