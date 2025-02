Cardinale svizzero Koch partecipa alla preghiera per il Papa

Il Cardinale svizzero Kurt Koch ha partecipato ieri sera a Roma alla prima preghiera pubblica del rosario per il Papa, che è ricoverato da ormai 12 giorni al Policlinico Gemelli. Parlando al sito web kath.ch, Koch ha descritto come buona l'atmosfera della preghiera.

(Keystone-ATS) Il cardinale elvetico non ha potuto visitare Bergoglio in ospedale perché quest’ultimo ha bisogno di riposo, ha precisato a kath.ch. Tutti i membri della Curia romana hanno partecipato al rosario per il Sommo Pontefice malato. È stato molto bello vedere quanti fedeli si siano uniti alle preghiere.

Koch spera e prega che Dio accompagni il Pontefice e gli restituisca la salute, ha proseguito. Nonostante il tempo piovoso, ieri sera migliaia di persone hanno partecipato all’orazione in Piazza San Pietro.

Il capo della Chiesa cattolica è ricoverato da 12 giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una grave polmonite. I referti medici mostrano alti e bassi. Dopo forti difficoltà respiratorie nel fine settimana, la scorsa notte è passata senza particolari intoppi. Francesco è riuscito ad alzarsi. Tuttavia, il Papa non è ancora fuori pericolo.