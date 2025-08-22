The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Cechia: inasprite le norme su asilo e immigrazione

Keystone-SDA

A partire da gennaio 2026 le norme in materia di asilo e immigrazione in Cechia saranno inasprite: il presidente Petr Pavel ha firmato la legge che modifica il monitoraggio degli spostamenti e del soggiorno dei richiedenti asilo e dei migranti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le nuove norme, rendo noto la radio ceca, mirano anche ad accelerare le procedure relative alla protezione internazionale e a limitarne l’abuso.

Secondo il testo, che si ispira al patto migratorio dell’Ue, le autorità potranno adottare un approccio più severo nei confronti degli stranieri in caso di ripetuti reati gravi. Modificate anche le norme relative all’arrivo dei profughi ucraini a causa della guerra. Lo Stato potrà continuare a respingere le richieste di protezione temporanea presentate dai rifugiati che già ne beneficiano o ne hanno già beneficiato in un altro paese dell’Ue.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
21 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR