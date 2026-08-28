Al ritmo della Svizzera, con l’app SWIplus

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L’attualità sulle votazioni e sulla politica federale

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Se vivete all’estero e seguite la politica svizzera, volete informarvi sulle votazioni federali o volete semplicemente soddisfare la vostra curiosità riguardo a cosa sta succedendo in Svizzera: l’app SWIplus vi permette di accedere a tutto questo direttamente sul vostro smartphone.

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L’app è pensata in modo che le svizzere e gli svizzeri all’estero possano seguire in ogni momento i temi e gli sviluppi dell’attualità politica, contestualizzarli e comprenderne il significato per la propria vita.

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Politica svizzera e votazioni

Una persona inserisce una scheda elettorale nell'urna.
Keystone

Mantenete una visione d’insieme sulle varie votazioni. Nella nostra pagina tematica trovate i temi più importanti, gli approfondimenti e le analisi, gli argomenti pro e contro, la contestualizzazione a cura della nostra redazione, nonché gli sviluppi prima e dopo il voto. Nell’app trovate anche una guida pratica per votare dall’estero.

Non perdete inoltre lo speciale tematico “La politica federale per la Quinta Svizzera” con i dossier politici più importanti e le conseguenze di determinate decisioni per chi vive all’estero.

Alla panoramica delle votazioni


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