Al ritmo della Svizzera, con l’app SWIplus

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Keystone

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Non perdete inoltre lo speciale tematico “La politica federale per la Quinta Svizzera” con i dossier politici più importanti e le conseguenze di determinate decisioni per chi vive all’estero.

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