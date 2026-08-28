Am Puls der Schweiz: Mit der SWIplus App

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Damit Sie als Schweizer:in im Ausland politische Themen und Entwicklungen der Schweiz jederzeit mitverfolgen, einordnen und deren Bedeutung für Sie nachvollziehen können.

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Person wirft einen Stimmzettel in eine Wahlurne.
Keystone

Behalten Sie den Überblick zum aktuellen Urnengang. Auf unserer Themenseite finden Sie die wichtigsten Vorlagen, Hintergründe und Analysen, Pro- und Contra-Argumente, Einordnung durch unsere Redaktion sowie die Entwicklungen davor und danach.

Hier finden Sie ebenso den Leitfaden für das Abstimmen aus dem Ausland. Und das Themen-Special «Die Bundespolitik am Puls der Fünften Schweiz» mit den wichtigsten politischen Dossiers und Entscheidungsfolgen, die Sie als Schweizer:in im Ausland betreffen und bewegen.

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