Cina conferma, Xi andrà a vertice paesi Brics in Russia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente cinese Xi Jinping andrà al vertice dei Paesi Brics in Russia in programma a ottobre. Lo riferisce il ministro degli Esteri Wang Yi.

“Il presidente Xi è molto felice di accettare l’invito”, ha detto Wang nell’incontro con Putin di San Pietroburgo, secondo le immagini dell’incontro trasmesse. Il vertice dei leader dei Brics del 22-24 ottobre è in programma a Kazan e sarà il terzo incontro di persona del 2024 tra Xi e Putin, a poche settimane dal delicato passaggio delle presidenziali Usa di novembre.

La visita di Wang a San Pietroburgo, allo scopo di partecipare al summit degli alti funzionari responsabili delle questioni di sicurezza e dei consiglieri per la sicurezza nazionale del blocco dei Brics, era considerata come l’occasione per gettare le basi del faccia a faccia tra di due leader.

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che il mese prossimo avrà un nuovo incontro con il leader cinese Xi Jinping a Kazan, in Russia, in occasione del vertice dei Paesi Brics.

Le relazioni tra Cina e Russia continuano a svilupparsi “con molto successo in tutte le direzioni”, compreso “il coordinamento sulla scena internazionale”, ha aggiunto Putin, citato dall’agenzia Interfax, ricevendo a Mosca il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi.