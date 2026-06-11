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Colombia: giuristi, passaporto USA di de la Espriella incompatibile

Keystone-SDA

Un gruppo di oltre 20 ex magistrati dell'Alta corte e riconosciuti costituzionalisti colombiani sostiene che la nazionalità statunitense del candidato della destra Abelardo de la Espriella sarebbe incompatibile con l'eventuale esercizio della presidenza del paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) Il ballottaggio del 21 giugno vedrà contrapposti de la Espriella e il candidato della sinistra Iván Cepeda, sostenuto dal presidente uscente Gustavo Petro.

Al primo turno, il candidato conservatore ha ottenuto il 43,74% delle preferenze, superando il 40,90% di Cepeda. L’avvocato e uomo d’affari di 47 anni è dato per favorito dai sondaggi anche al secondo turno.

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