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Comasco: cade aereo turismo diretto a Locarno, 2 feriti gravissimi

Keystone-SDA

Un aereo da turismo a due posti immatricolato in Svizzera è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio (Como).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A bordo si trovavano un cittadino italiano di 58 anni e uno svizzero di 55, riferisce l’agenzia Adnkronos. Entrambi sono stati estratti dai rottami in gravi condizioni e sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano.

Il velivolo era diretto a Locarno, dove era partito in mattinata, dopo essersi recato ad Albenga, in Liguria, stando a diversi media.

È precipitato in una zona verde, senza ferire altre persone o colpire le case. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Appiano Gentile e Lomazzo, l’elisoccorso da Sondrio.

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