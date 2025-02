Comprare casa ancora più caro in Svizzera, prezzi +2% nel 2024

Keystone-SDA

Comprare casa è sempre più caro in Svizzera: nel 2024 il costo di un alloggio in proprietà è salito dell'1,7%, stando ai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica (UST).

(Keystone-ATS) Il dato viene calcolato come media delle variazioni dei quattro trimestri dell’indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI). Le case unifamiliari hanno segnato +1,1%, gli appartamenti in proprietà +2,3%.

Nel quarto trimestre l’IMPI si è attestato a 120,2 punti, in progressione dell’1,8% in confronto al periodo luglio-settembre e in crescita del 2,4% su base annua, emerge dai dati pubblicati oggi. Le case hanno segnato rispettivamente +0,5% e +1,4%, mentre gli appartamenti mostrano variazioni di +2,9% e +3,2%. In entrambi i segmenti di mercato si riscontrano prezzi più elevati rispetto al trimestre precedente, rilevano gli specialisti dell’UST.

L’IMPI è un indicatore abbastanza nuovo: viene calcolato a partire dal terzo trimestre 2020 (con i dati che risalgono sino al secondo trimestre 2019) sulla base di una media di 7000 transazioni registrate in tutta la Svizzera. L’UST fa riferimento a informazioni dei 28 principali istituti ipotecari del paese, che coprono un’ampia quota di mercato in quanto la stragrande maggioranza delle vendite immobiliari è finanziata mediante un mutuo.