Oggi in Svizzera

L’accordo era stato definito “eccellente e complessivamente molto favorevole per il nostro Paese” dal presidente della Confederazione Guy Parmelin.

Dopo tre ore di accesi dibattiti, la Camera del popolo nella serata di ieri ha detto “no” con 96 voti contro 86 e 9 astenuti all’accordo di libero scambio tra AELS (di cui la Svizzera fa parte) col Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Il dossier passa ora all’esame degli Stati.

Una parte dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) e del Centro si è associata alla sinistra – che in precedenza non era riuscita a far approvare le proprie proposte in materia di difesa dei diritti umani e dell’ambiente – per respingere l’intesa. Il risultato è stata una sorpresa, perché il dibattito sull’entrata nel merito lasciava presagire un ampio “sì” all’accordo. A fare la differenza sono state le voci che difendono il mondo agricolo. La richiesta di un credito di 880 milioni di franchi per compensare le perdite temute da agricoltori e agricoltrici in caso di accettazione dell’accordo era infatti stata bocciata.

Un’altra decisione di rilievo della Camera del popolo è stata l’approvazione odierna del controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare “Stop al blackout”, che prevede la revoca del divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. Il popolo avrà probabilmente l’ultima parola, visto che i Verdi hanno già annunciato un referendum.

Con solo due voti di scarto (100 a 98), il Nazionale si è allineato agli Stati pronunciandosi contro il rinvio del dossier al Governo per ottenere ulteriori chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della costruzione di nuove centrali. Lunedì la camera si era invece espressa a favore della proposta.