La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
immagino che questa settimana la maggior parte della popolazione svizzera sia rimasta a casa con le tapparelle abbassate e i piedi a mollo nell'acqua fredda.
In generale, però, sempre più persone di nazionalità svizzera viaggiano all'estero e sono sempre di più quelle che si trovano in difficoltà e necessitano dell'assistenza governativa. Il messaggio di Berna è chiaro: chiunque viaggi o viva all'estero rimane responsabile della propria sicurezza.
Buona lettura.
Mentre i record di temperatura venivano battuti in tutta Europa questa settimana, in alcuni cantoni svizzeri sono stati imposti divieti di accendere fuochi, gli ospedali e le Ferrovie federali svizzere hanno dovuto far fronte a problemi legati al caldo e il corpo insegnante ha chiesto misure di protezione a livello nazionale.
Giovedì è stato battuto un record di caldo che nella Confederazione resisteva da quasi 80 anni: la colonnina di mercurio ha superato i 37 °C in ben quattro stazioni di monitoraggio. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in Svizzera a giugno (la temperatura più elevata in assoluto è di 41,5 °C, misurata a Grono, nei Grigioni, l’11 agosto del 2003).
L’ondata di caldo e una primavera eccezionalmente secca stanno aumentando in modo significativo il rischio d’incendi boschivi in ampie zone del Paese. Diversi Cantoni, tra cui Vallese, Argovia e parte dei Grigioni, hanno già imposto il divieto assoluto di accendere fuochi; restrizioni parziali sono in vigore a Friburgo, Vaud e Ginevra, tra gli altri. Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito web governativo dedicato al pericolo d’incendi boschiviCollegamento esterno.
Mentre la maggior parte degli ospedali non ha registrato un aumento significativo, quello universitario di Zurigo e i pronto soccorso in Ticino hanno entrambi segnalato un aumento del 10% dei casi, ha riferito giovedì la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.
Dal canto suo, la Federazione degli insegnanti svizzeri ha chiesto adeguamenti a livello nazionale delle infrastrutture scolastiche e l’introduzione di procedure chiare. Se all’interno dei locali la temperatura supera i 26 °C, l’orario dev’essere modificato e le lezioni spostate in aule più fresche, ha dichiarato, aggiungendo che una volta raggiunti i 30 °C le lezioni devono essere sospese.
I negoziatori degli Stati Uniti e dell’Iran si sono finalmente incontrati in Svizzera domenica e lunedì nel tentativo di porre fine alla guerra.
Il Governo svizzero ha accolto con favore i “progressi costruttivi” al Bürgenstock, che si affaccia sul Lago dei Quattro Cantoni, definendo la creazione di un comitato di alto livello per proseguire i negoziati un “passo positivo”.
L’incontro era previsto per venerdì 19 giugno, ma la firma dell’accordo da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump due giorni prima in Francia e la reciproca sfiducia tra le parti avevano causato un ritardo. Dopo una buona dose d’incertezza, il vertice si è infine tenuto domenica, con la partecipazione del vicepresidente statunitense JD Vance e del presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Ghalibaf, oltre che dei primi ministri di Qatar e Pakistan.
Dal canto suo, l’Hotel Bürgenstock ha avuto meno di 48 ore per organizzare i negoziati, dovendo così cancellare 1’200 prenotazioni, per un totale di oltre 2’000 ospiti. Inoltre, l’integrazione di una no-fly zone attorno al Bürgenstock ha causato un guasto tecnico al controllore del traffico aereo svizzero Skyguide, che ha interessato i voli dell’aeroporto di Zurigo. Ciononostante, il Cantone di Nidvaldo ha dato una valutazione positiva dell’evento, affermando che la sicurezza è stata garantita in ogni momento.
Il Governo svizzero ha dichiarato di voler continuare a sostenere il processo di negoziazione. “Il nostro obiettivo è che la nostra diplomazia continui a contribuire alla de-escalation, alla stabilità e alla pace”, ha dichiarato Nicolas Bideau, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri.
I turisti e le turiste di nazionalità svizzera richiedono sempre più spesso l’assistenza del Governo: l’anno scorso il servizio consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha assistito cittadine e cittadini elvetici in 1’238 casi, il 14% in più rispetto all’anno precedente. Cosa sta succedendo?
Da un lato, la popolazione svizzera viaggia di più all’estero: nel 2025 sono stati circa 12 milioni i viaggi di durata superiore a un giorno. Secondo la Direzione consolare, si registra anche una tendenza verso le vacanze avventurose, ovvero viaggi in Paesi dove è pericoloso.
L’aumento dei casi di protezione consolare nel 2025 si spiega anche con un incremento delle emergenze di salute mentale durante i viaggi all’estero. Inoltre, un numero maggiore di persone svizzere in età pensionabile si è ammalato all’estero.
Infine, il DFAE afferma che un numero maggiore di persone viaggiavano da sole, e spesso senza la preparazione necessaria. In vista delle vacanze estive, il Governo ricorda regolarmente al pubblico le possibilità – e, soprattutto, i limiti – dell’assistenza consolare. Il messaggio è chiaro: Berna interverrà in caso di emergenza, ma solo come ultima risorsa. Chiunque viaggi o viva all’estero rimane responsabile della propria sicurezza.
La Svizzera si è qualificata per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio 2026 vincendo il girone, battendo per 2-1 mercoledì a Vancouver il Canada, co-organizzatore dell’evento. In precedenza, la squadra elvetica aveva pareggiato 1-1 con il Qatar e battuto la Bosnia-Erzegovina per 4-1.
Le reti svizzere contro il Canada sono arrivate all’inizio del secondo tempo, segnate da Ruben Vargas 40 secondi dopo la ripresa del gioco e da Johan Manzambi 11 minuti più tardi. La squadra ha subìto un gol a 15 minuti dalla fine, ma ha tenuto duro e ha vinto.
“Ci siamo complicati un po’ la vita da soli. Ma devo dire che oggi è stato un grande sforzo di squadra”, ha dichiarato l’allenatore svizzero Murat Yakin. “Abbiamo acquisito fiducia. Ora possiamo recuperare e goderci un po’ il momento. Adesso abbiamo due o tre giorni di riposo, poi inizierà la preparazione per la fase a eliminazione diretta”.
La Svizzera giocherà la partita dei sedicesimi di finale giovedì 2 luglio (alle 5 del mattino di venerdì, ora svizzera) contro una terza classificata di un altro girone. Anche quella partita si giocherà a Vancouver.
La prossima settimana
Il ministro dell’economia Guy Parmelin si recherà lunedì in Nord America per una missione economica e scientifica di dieci giorni, durante la quale visiterà Stati Uniti, Canada e Messico. Giovedì farà anche il tifo per la nazionale svizzera ai Mondiali di Vancouver (vedi sopra).
Lunedì il Politecnico federale di Zurigo e l’Istituto Paul Scherrer presenteranno un nuovo studio sull’energia nucleare in Svizzera.
Venerdì si alza il sipario sul 60° Montreux Jazz Festival, con artisti di punta come Sting, Nick Cave e i Deep Purple. Il concerto di apertura vedrà la partecipazione della cantante britannica Raye. Il festival durerà fino al 18 luglio.
Tradotto dall’inglese e verificato da mrj
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