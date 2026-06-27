La settimana in Svizzera

Mentre i record di temperatura venivano battuti in tutta Europa questa settimana , in alcuni cantoni svizzeri sono stati imposti divieti di accendere fuochi, gli ospedali e le Ferrovie federali svizzere hanno dovuto far fronte a problemi legati al caldo e il corpo insegnante ha chiesto misure di protezione a livello nazionale.

Giovedì è stato battuto un record di caldo che nella Confederazione resisteva da quasi 80 anni: la colonnina di mercurio ha superato i 37 °C in ben quattro stazioni di monitoraggio. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in Svizzera a giugno (la temperatura più elevata in assoluto è di 41,5 °C, misurata a Grono, nei Grigioni, l’11 agosto del 2003).

L’ondata di caldo e una primavera eccezionalmente secca stanno aumentando in modo significativo il rischio d’incendi boschivi in ampie zone del Paese. Diversi Cantoni, tra cui Vallese, Argovia e parte dei Grigioni, hanno già imposto il divieto assoluto di accendere fuochi; restrizioni parziali sono in vigore a Friburgo, Vaud e Ginevra, tra gli altri. Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito web governativo dedicato al pericolo d’incendi boschiviCollegamento esterno.

Mentre la maggior parte degli ospedali non ha registrato un aumento significativo, quello universitario di Zurigo e i pronto soccorso in Ticino hanno entrambi segnalato un aumento del 10% dei casi, ha riferito giovedì la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.

Dal canto suo, la Federazione degli insegnanti svizzeri ha chiesto adeguamenti a livello nazionale delle infrastrutture scolastiche e l’introduzione di procedure chiare. Se all’interno dei locali la temperatura supera i 26 °C, l’orario dev’essere modificato e le lezioni spostate in aule più fresche, ha dichiarato, aggiungendo che una volta raggiunti i 30 °C le lezioni devono essere sospese.