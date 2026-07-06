Oggi in Svizzera

La Svizzera dovrebbe adottare una vera neutralità, cioè mantenere la stessa distanza dalla Cina e da Taiwan. È la critica alla Confederazione espressa dal viceministro degli esteri di Taipei, Chih-chung Wu , intervistato dalla RSI.

Come la maggior parte dei Paesi del mondo, la Svizzera riconosce la Repubblica popolare cinese, ma non Taiwan. Questa posizione di un Paese che si definisce neutrale come la Svizzera crea incomprensioni, secondo Wu, il quale auspica maggiori contatti politici. “Potete parlare normalmente con la Cina, ma non con Taiwan”, si rammarica.

Queste preoccupazioni non cadono completamente nel vuoto nel Parlamento elvetico. Il consigliere nazionale socialista Jon Pult ricorda che la Camera Bassa aveva votato per avere relazioni, anche stabili, con il Parlamento taiwanese, ma il Consiglio degli Stati è contrario. “C’è una reticenza nella politica svizzera poiché la paura è di fare arrabbiare troppo Pechino. Su questo dovremmo essere un po’ più coraggiosi e avere relazioni non ufficiali, ma concrete, pratiche a livello economico, culturale e sociale con Taiwan”, sostiene Pult.

Dall’altra parte dello spettro politico, il consigliere nazionale Piero Marchesi, dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), afferma: “È evidente che abbiamo forti interessi economici con la Cina. Ma il tema dell’imparzialità con Taiwan si pone”. Il parlamentare ricorda che l’obiettivo dell’iniziativa sulla neutralità, lanciata anche dall’UDC e su cui il popolo voterà a settembre, è “fare in modo che la Svizzera sia il più possibile imparziale“.