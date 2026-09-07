Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
le armi semiautomatiche, come quella usata dall'autore della sparatoria di Aarau, sono vietate in Svizzera. Tuttavia, possono essere acquistate legalmente con un'autorizzazione eccezionale. Ogni anno nella Confederazione ne vengono rilasciate migliaia. Quali sono le condizioni per ottenere questi permessi, lo scoprite nella rassegna stampa di oggi.
Cordiali saluti da Berna.
I fucili semiautomatici con caricatori di grandi dimensioni sono considerati vietati in Svizzera. Ciononostante, decine di migliaia di queste armi vengono acquistate legalmente grazie ad autorizzazioni eccezionali.
L’autore della strage di Aarau, che una settimana fa ha ucciso una persona e ne ha ferite altre sei a un rave, ha utilizzato per il suo folle gesto, tra le altre cose, un fucile semiautomatico. L’AKS-74, una variante del kalashnikov russo, è considerata un’arma proibita in Svizzera dal 2019. L’aggressore l’aveva acquistata prima di questa modifica di legge.
Tuttavia, come dimostrano le ricerche della NZZ am Sonntag, centinaia di queste armi vengono ancora oggi acquistate legalmente, grazie a un’autorizzazione eccezionale. Questa viene concessa se si può dimostrare di praticare il tiro sportivo o di fare collezionismo. Soprattutto per chi pratica il tiro sportivo i requisiti sarebbero poco severi, scrive il giornale. A cinque e dieci anni dal rilascio del permesso, è sufficiente dimostrare di essere membri di un’associazione o di aver sparato cinque volte in cinque anni. Con un’unica autorizzazione, inoltre, si possono acquistare più armi.
Nonostante il divieto, dalla sua entrata in vigore sono state vendute in Svizzera decine di migliaia di armi di questo tipo; solo nel canton Vallese quest’anno sono già state rilasciate 386 autorizzazioni e due richieste sono state respinte. Alcuni Cantoni non hanno potuto fornire cifre esatte perché non tengono statistiche in merito. Dato che in Svizzera non esiste un registro nazionale delle armi, secondo la NZZ nessuno sa esattamente quante armi considerate proibite siano state vendute legalmente nel Paese.
La vittoria dell’AfD in Sassonia-Anhalt occupa i media svizzeri, che analizzano chi ha votato il partito, cosa significa il suo trionfo per la Germania e quali lezioni possa trarne la Svizzera.
Lunedì mattina, un tema di primo piano sulla stampa svizzera sono le elezioni nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt. L’AfD (Alternative für Deutschland), più volte classificata come partito di estrema destra, ha ottenuto il 44% alle elezioni statali, il suo miglior risultato di sempre. Ha però mancato di poco la maggioranza assoluta per formare il Governo.
Per questo motivo, ora si profila un’incertezza politica su “chi potrà mai governare la Sassonia-Anhalt”, scrive l’Aargauer Zeitung. I principali partiti escludono una coalizione con l’AfD. Nel suo podcast, la NZZ si chiede se questo sia l’inizio della fine per il cancelliere Merz.
Nel frattempo, il Blick analizza quali lezioni la Svizzera possa trarre da questa vittoria schiacciante. La demonizzazione dell’AfD sarebbe stata controproducente. Il Tages-Anzeiger si avvale di una collaborazione con la Süddeutsche Zeitung per la sua copertura mediatica. Quest’ultima ha realizzato un’analisi dei dati che mostra quanto sia ampio il sostegno all’AfD nell’elettorato. Il partito è ora in testa in quasi tutti i gruppi di elettori ed elettrici: giovani e anziani, donne e uomini, e trasversalmente a diverse categorie professionali e livelli di istruzione.
Il portale Watson considera la vittoria dell’AfD una svolta epocale: il partito non solo gode di un ampio sostegno popolare, ma è ormai così forte che diventa sempre più difficile formare maggioranze stabili senza di esso. Di conseguenza, è probabile che anche il dibattito sul “cordone sanitario” nei confronti dell’AfD s’inasprisca ulteriormente.
Anche i media della Svizzera romanda riportano la vittoria dell’AfD. Le Temps mette in guardia sulle conseguenze dell’ascesa del partito per una Germania aperta e multiculturale. Come esempio, il quotidiano cita la “battaglia culturale” del partito contro il Bauhaus – una corrente artistica e di design tedesca che ha segnato il XX secolo – e la sua richiesta di tornare a “pensare in tedesco”, con il motto “Prima il nostro Paese”. Il Blick francofono teme che il successo elettorale possa rendere socialmente accettabili anche le richieste più radicali dell’AfD. Ad esempio, la “remigrazione” delle persone migranti o una modifica dei programmi scolastici con un’enfasi sull’Impero tedesco e meno informazione sul nazionalsocialismo.
Cosa succede quando una persona di nazionalità svizzera all’estero si trova in difficoltà finanziarie? In Francia, da oltre 200 anni, interviene un’organizzazione umanitaria elvetica.
La popolazione svizzera è ricca: è un pregiudizio con cui si confrontano le cittadine e i cittadini confederati che vivono in tutto il mondo. Se si confrontano le cifre medie di reddito e patrimonio, questo può essere vero, ma a livello individuale la situazione è spesso diversa.
A Nina, una cittadina svizzera residente in Francia, questo pregiudizio ha persino nociuto, come racconta nella trasmissione “Tout un monde” della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS. Si è trovata in difficoltà economiche dopo aver perso il lavoro e aver dovuto crescere da sola suo figlio. Faceva fatica a liberarsi del preconcetto della svizzera ricca. “Persino ai servizi sociali di Parigi ho dovuto spiegare più volte come mi fossi trovata in quella situazione”, racconta.
È stata la Società Elvetica di Beneficenza (SHB) ad aiutare la connazionale a rimettersi in piedi e a trovarle un lavoro. “Senza di loro sarei finita per strada”, dice Nina. È una delle tante persone di nazionalità svizzera all’estero che la SHB sostiene dal 1821. Come riporta la RTS, negli ultimi anni si è trattato principalmente di donne, in particolare madri single o pensionate. Tra queste, anche persone che necessitano di cure mediche ma non possono permettersele. Ora, però, è la stessa organizzazione, con oltre 200 anni di storia, a essere in difficoltà: negli ultimi 40 anni il numero dei suoi membri è diminuito del 90%.
A soli 15 anni, Tiara Lingenhag lascia la Svizzera. Il motivo è la sua passione per la velocità: vuole imparare in Francia il mestiere dei suoi sogni, quello di fantina.
Ci sono molte ragioni per emigrare; per la quindicenne Tiara Lingenhag è una formazione che in Svizzera non esiste. L’adolescente vuole diventare fantina e per questo si trasferisce in Francia, dove è stata ammessa alla prestigiosa scuola Afasec di Chantilly, a nord di Parigi.
“La velocità mi affascina”, dice nell’articolo del Tages-Anzeiger. “Senti il respiro del cavallo, i suoi muscoli, il battito del cuore e come vibra il terreno”. Sul rettilineo finale raggiunge fino a 65 chilometri orari. La sua passione per l’ippica è nata quando, da bambina, ha assistito con la famiglia alle corse di cavalli White Turf a St. Moritz. Nel febbraio 2024, ha corso lei stessa per la prima volta in sella a un pony sul lago ghiacciato.
A differenza della Svizzera, la Francia vanta una grande scena ippica con centri di formazione specializzati. Lingenhag vivrà in collegio con altri giovani fantini e amazzoni, andrà a scuola e si allenerà in pista e su simulatori. Dopo due anni di formazione potrà definirsi “cavalier d’entraînement”, ovvero “amazzone da allenamento” nell’ippica. Tuttavia, potrà fregiarsi del titolo di fantina solo dopo aver vinto 50 corse.
Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic
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