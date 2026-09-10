Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
L'estate 2026 è stata la più calda in Svizzera dall'inizio delle misurazioni.
All'estate segue settembre, anch'esso un mese da record, ma in un'altra categoria: in nessun altro mese vengono al mondo così tante bambine e tanti bambini. Scoprirete il perché nella nostra rassegna stampa.
Cordiali saluti da Berna.
Ora è ufficiale: la Svizzera ha vissuto l’estate più calda dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Le temperature elevate non sono più un’eccezione da tempo.
Oggi, uscendo di casa la mattina presto, ho indossato per la prima volta il piumino. Eppure, solo due giorni fa le temperature raggiungevano ancora i 30 gradi e né le persone né la natura dimenticheranno tanto presto il caldo dell’estate che ci stiamo lasciando alle spalle.
Ora anche i dati lo confermano: la scorsa estate è stata in Svizzera la più calda dall’inizio delle misurazioni. I mesi di giugno, luglio e agosto hanno superato di 0,4 gradi il precedente recorddel 2003. A Basilea-Binningen, il 30 luglio, è stato misurato il valore più alto a nord delle Alpi, con 39,7 gradi Celsius. La temperatura media nazionale è stata di 17,2 gradi Celsius, includendo anche le notti. In molte località si sono registrati più notti tropicali e giorni di canicola che mai.
I record sono stati battuti anche fuori dalla Svizzera: agosto è stato il più caldo a livello mondiale dall’inizio delle misurazioni. I dati mostrano anche come le estati stiano diventando sempre più roventi. Dal 2015, in Europa occidentale non c’è più stata un’estate più fresca della media del periodo di riferimento 1991-2020.
Una tassa sulla manodopera straniera dovrebbe favorire la forza lavoro locale. Ma, sorprendentemente, l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) non gradisce l’idea.
Si potrebbe pensare che una misura che favorisce i lavoratori e le lavoratrici del posto otterrebbe il consenso democentrista. Ma non è così. Come scrive il Tages-Anzeiger, il partito critica aspramente la cosiddetta tassa sull’immigrazione.
La tassa funzionerebbe così: se un datore di lavoro dovesse reclutare personale all’estero, dovrebbe pagare un’imposta tra i 5’000 e i 50’000 franchi. Secondo il quotidiano, l’idea circola a Berna a livello federale dall’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa nel 2014. Ora, il consigliere federale socialista Beat Jans ha raccomandato l’accettazione di due mozioni per una tassa sull’immigrazione.
Ma la questione non è così semplice. Chi immigra in Svizzera per lavorare proviene principalmente dall’UE. E a questi lavoratori e lavoratrici non può essere semplicemente applicata una tassa a causa della libera circolazione delle persone. Restano coloro che provengono da Stati terzi, che l’anno scorso erano 4’300. Per l’UDC, la raccomandazione di Jans è una “manovra diversiva” che riguarderebbe solo un gruppo molto ristretto di persone e che servirebbe a distogliere l’attenzione dall’ampliamento previsto dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, secondo il capogruppo parlamentare Thomas Aeschi.
Una croce svizzera su scarpe prodotte in Asia? Da quest’anno è permesso, a determinate condizioni. Ma la cosiddetta “Lex On” continua a essere controversa, anche all’interno dell’Amministrazione federale.
Le scarpe On sono diventate popolari in tutto il mondo, soprattutto da quando Roger Federer è entrato nell’azienda. E da questo marzo possono fregiarsi di un ulteriore marchio di qualità che è apprezzato a livello globale: la croce svizzera. Nonostante le calzature siano prodotte in Asia. Ciò ha suscitato critiche da parte di altre aziende elvetiche, che temono un indebolimento delle regole “Swissness” e del marchio Svizzera.
Due interventi parlamentari ne chiedevano l’annullamento, ma il Consiglio federale intende mantenere la decisione. Come dimostrano le ricerche di CH Media, l’opposizione è arrivata proprio dal Dipartimento dell’economia di Guy Parmelin. Questo è degno di nota perché la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), anch’essa parte dello stesso dipartimento, avrebbe in precedenza spinto per un allentamento delle regole “Swissness”.
Tuttavia, dello stesso dipartimento fa parte anche l’agricoltura. Per formaggio, cioccolato o altri generi alimentari, una croce svizzera può essere decisiva, come scrive l’Aargauer Zeitung. La disputa sulla croce non si svolge quindi solo tra economia e Stato, ma attraversa l’amministrazione stessa.
Settembre è il mese con più nascite in Svizzera. Questo ha a che fare con il Natale, ma non solo.
Sapevate che in Svizzera la maggior parte dei bambini e delle bambine viene al mondo a settembre? Il 25 settembre è il giorno con il maggior numero di nascite dell’anno, come scrive oggi l’Aargauer Zeitung. Il motivo, come avrete già intuito, sono le festività natalizie e dell’Avvento che si svolgono 38 settimane prima.
Il romantico periodo natalizio o forse la diminuzione dello stress dopo la partenza dei parenti non sono però le uniche ragioni. “Esiste anche una spiegazione biologica“, afferma la demografa Laura Bernardi. L’inverno è migliore per il concepimento, poiché il caldo influisce negativamente sia sull’ovulazione femminile sia sulla qualità dello sperma maschile.
La Svizzera non è sola in questo: oggi settembre è il mese con più nascite in molti Paesi occidentali. Prima degli anni Settanta, tuttavia, nella Confederazione la maggior parte dei neonati veniva al mondo in primavera. Forse perché le persone, ben nutrite durante l’estate, erano più fertili o perché i figli e le figlie venivano concepiti subito dopo i matrimoni, che si celebravano per lo più in estate.
Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic
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