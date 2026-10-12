Oggi in Svizzera

Trafficanti di droga a loro insaputa, due giovani vodesi di 18 e 19 anni sono stati arrestati in luglio all’aeroporto di Phuket , in Thailandia. Uno di loro è ancora incarcerato nel Paese, scrive oggi RTS.

I due giovani sono finiti nella trappola di una rete criminale che li ha reclutati tramite un annuncio su Snapchat. La promessa: un viaggio completamente spesato in Thailandia e 8’000 franchi di ricompensa per riportare in Svizzera una valigia contenente degli iPhone.

Mentre attendevano il loro volo di ritorno nella Confederazione, i due sono stati arrestati. Nei loro bagagli, la polizia non ha trovato degli smartphone, ma 16 chili di marijuana. Uno dei giovani è riuscito a lasciare il Paese rapidamente dopo aver pagato una multa da 6’300 franchi in dogana e un totale di 18’000 franchi per poter ritornare in patria con la fedina penale pulita, rivela RTS.

La madre dell’altro, però, non è riuscita a trovare in tempo i 4’000 franchi richiesti per la liberazione del figlio, il quale è ancora detenuto in Thailandia in attesa del processo.

I due giovani sono caduti in trappola in un sistema criminale ben rodato, spiega l’avvocata dei due vodesi, Thatsanavanh Banchong. Le autorità del Paese asiatico ne sono a conoscenza, ma recentemente la politica si sta dimostrando più severa e molte di queste persone adescate come muli della droga inconsapevoli vengono condannate a pene detentive che possono arrivare anche a 10 anni.