Confederazione rafforza misure contro resistenza agli antibiotici

La Confederazione intende rafforzare le misure contro la resistenza agli antibiotici e sostenere i nosocomi nella creazione di programmi adeguati.

(Keystone-ATS) La direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Anne Lévy, ha visitato oggi l’Ospedale universitario di Basilea (USB), considerato un pioniere in questo campo.

“La situazione è drammatica e va presa sul serio”, ha dichiarato Lévy all’agenzia Keystone-ATS. “I germi multiresistenti e il fatto che non tutti gli antibiotici siano efficaci contro ogni infezione rappresentano una delle più grandi sfide per la salute pubblica”.

Per questo motivo l’UFSP punta sui programmi di “antimicrobial stewardship”, come quello già attuato dall’USB, che comprendono, tra l’altro, il monitoraggio dell’uso degli antibiotici e delle resistenze. Finora solo la metà degli ospedali svizzeri ha avviato un programma completo contro questa minaccia.

Nell’ambito di un piano d’azione e della revisione in corso della legge sulle epidemie, la Confederazione intende creare le basi per la prevenzione e la lotta contro le resistenze. Secondo Lévy, saranno coinvolti anche la medicina veterinaria e l’agricoltura.

In farmacia invece che nel cestino

L’obiettivo è quello di evitare un uso eccessivo di antibiotici, somministrandoli sempre al momento giusto e nella giusta quantità, al fine di prevenire lo sviluppo di ulteriori resistenze. È importante anche informare la popolazione affinché non getti gli antibiotici avanzati nei rifiuti, ma li riporti in farmacia.

“Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un aumento di germi multiresistenti”, ha affermato Nina Khanna, primario di infettivologia presso l’USB. Pertanto, è importante registrare i dati in ospedale per trovare l’antibiotico adatto ai pazienti con questo tipo di germi. L’ospedale può combinare determinati antibiotici e, in rari casi, ricorrere anche a farmaci non ancora approvati.