Congresso Unia: risoluzione contro revisione legge sul lavoro

Keystone-SDA

Il secondo giorno del congresso del sindacato Unia a Briga (VS) è stato dedicato ai dibattiti sul futuro del lavoro, con la realizzazione del documento "Prospettive 2045".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferisce un comunicato odierno del sindacato. Tra i vari argomenti toccati si legge che “la formazione professionale deve essere rafforzata, occorrono contratti collettivi forti, soprattutto nelle professioni con salari bassi e un’elevata percentuale di donne”.

Il sindacato promette anche di lottare per “garantire una vita dignitosa nella vecchiaia. Contrapponiamo la solidarietà allo sfruttamento, al razzismo e al fascismo, nelle aziende, nella società, nel nostro Paese e in tutto il mondo”.

Inoltre i delegati hanno approvato una risoluzione per “esprimere l’opposizione all’attacco alla protezione della salute e ai diritti dei lavoratori, contenuto nella revisione della legge sul lavoro”.

Le principali rivendicazioni di Unia sono una limitazione chiara dell’orario di lavoro giornaliero evitando l’estensione a 17 ore, almeno undici ore di riposo garantite, nessun allentamento del divieto di lavoro domenicale, nessun obbligo di telelavoro permanente e un rafforzamento della conciliabilità tra lavoro, famiglia e tempo libero. “Se necessario verrà lanciato il referendum”, recita la nota.

Un altro argomento affrontato dal congresso è la richiesta di “una politica industriale attiva, che affronti le sfide sociali ed ecologiche”. Nel dettaglio vengono richiesti “la compensazione integrale del salario in caso di lavoro ridotto”, “la riconversione ecosociale nel settore climatico”, l’inserimento di “criteri sociali ed ecologici negli appalti pubblici” e di “strumenti di promozione locali e cantonali”.

Infine sono state ricordate le 88 vittime di una valanga che esattamente sessant’anni fa travolse gli operai intenti alla costruzione della diga di Mattmark (VS).