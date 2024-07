Convention repubblicana, Farage a Milwaukee ‘al fianco di Trump’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Nigel Farage ha annunciato la sua partenza per Milwaukee per assistere alla convention dei Repubblicani che incoronerà Donald Trump quale candidato alla Casa Bianca e per rinnovare il suo sostegno all’ex presidente americano dopo l’attentato di sabato.

“Sarò alla Convention per sostenere il mio amico Donald Trump mentre ci avviamo alle fasi finali di un’elezione epocale a cui egli si presenta da favorito e che vincerà a maggior ragione dopo l’odioso attacco” subito, ha scritto sui suoi profili social il leader euroscettico britannico, appena eletto per la prima volta deputato alla Camera dei Comuni.

Il suo nuovo partito, Reform UK, è giunto terzo per numero di voti alla consultazione del 4 luglio dietro il Labour del neo primo ministro Keir Starmer e facendo concorrenza a destra in modo decisivo ai Tory dell’ex premier Rishi Sunak.

Farage, amico personale di Trump da tempo e suo alleato politico più gradito nel Regno Unito, ha precisato di voler essere “spalla a spalla con il presidente Trump e con gli Usa a sostegno della democrazia”, mentre ha definito “interamente inaccettabile ogni ricorso alla violenza”.

La sua missione americana, ad appena una decina di giorni dalla conquista del seggio di deputato a Westminster nel collegio inglese di Clacton-on-Sea (all’ottavo tentativo), non è tuttavia esente da critiche in patria da parte di chi lo accusa di aver già dimenticato i suoi elettori.

E d’essere pronto a snobbare anche l’inaugurazione formale post voto del nuovo anno parlamentare in calendario mercoledì col tradizionale King’s Speech: l’elencazione per titoli legislativi del programma che il governo di turno – in questo caso il neonato esecutivo laburista guidato da Starmer – affida alla lettura cerimoniale del sovrano regnante dinanzi alle Camere riunite in seduta solenne.