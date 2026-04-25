Copresidente PS Cédric Wermuth può ricandidarsi al Nazionale

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale del PS nonché vicepresidente del partito nazionale Cédric Wermuth (AG) potrà candidarsi per la quinta volta per un seggio alla Camera del popolo nell'autunno del 2027.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo hanno deciso oggi a Zofingen (AG) a larga maggioranza i delegati del PS argoviese.

L’assemblea del partito ha dunque abolito il limite ai mandati. Lo statuto del PS argoviese prevede infatti che, per i mandati federali e cantonali, dopo dodici anni in carica sia necessaria una decisione con la maggioranza dei due terzi dei delegati. Wermuth, 40 anni, siede al Nazionale dal 2011, ovvero da quattro legislature. È presidente del PS dal 2020.

All’assemblea erano presenti 95 delegati. Con 87 voti è stata ampiamente raggiunta la maggioranza dei due terzi, fissata a 64 voti.

In precedenza, Wermuth aveva affermato che nessuno dovrebbe rimanere per sempre membro del Consiglio nazionale. Tuttavia, secondo lui, la carica di copresidente del PS e quella di deputato alla Camera del popolo sono strettamente legate. Il 40enne ha anche spiegato che non voleva lasciare che la copresidente e consigliera nazionale Mattea Meyer (ZH) svolgesse la funzione da sola. La 38enne è tornata a sedere in Nazionale negli scorsi giorni dopo un’assenza di mesi per una “grande stanchezza”, come aveva lei stessa indicato in novembre sulla piattaforma Instagram.

Da quando hanno assunto la presidenza nel 2020, molte cose sono cambiate nel partito, ha affermato il consigliere nazionale, spiegando che intende proseguire su questa linea. La maggioranza dei delegati presenti lo ha sostenuto.

Dopo la votazione, Wermuth ha dichiarato a Keystone-ATS di essere commosso e motivato per la quinta legislatura. L’atmosfera all’interno del partito era già positiva prima della votazione, ma un’elezione è sempre un momento speciale.

La direzione del PS argoviese aveva già proposto la ricandidatura di Wermuth a metà marzo.

I delegati si erano già espressi per un’abolizione del limite ai mandati del consigliere nazionale affinché Wermuth potesse ricoprire la carica anche nell’attuale legislatura.