Corte appello reintegra commissaria Ftc silurata da Trump

Nuova insuccesso giudiziario per Donald Trump: con due voti a favore e uno contrario, una corte d'appello federale della capitale ha reintegrato Rebecca Slaughter, commissaria della Federal Trade Commission (Ftc) nominata da Biden e licenziata dal tycoon.

(Keystone-ATS) Anche in questo caso la Casa Bianca ha dichiarato che presenterà ricorso alla Corte Suprema. Ma nell’ordinanza della corte d’appello si legge che “è improbabile che il governo vinca in appello perché qualsiasi sentenza a suo favore da parte di questa corte dovrebbe sfidare i precedenti vincolanti, pertinenti e ripetutamente preservati della Corte Suprema”.

