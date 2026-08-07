Corte d’appello blocca la sala da ballo della Casa Bianca

Keystone-SDA

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Una corte federale di Washington ha deciso che Donald Trump deve sospendere la costruzione del mega salone delle feste alla Casa Bianca. Lo riporta il Washington Post.

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(Keystone-ATS) Il tribunale ha confermato la sentenza emessa ad aprile da un giudice federale, secondo cui la maggior parte dei lavori di costruzione della sala da ballo deve essere interrotta finché il Congresso non avrà espressamente autorizzato il progetto.

“Ogni presidente è un inquilino temporaneo, non il proprietario, della Casa Bianca e della sua residenza esecutiva”, hanno scritto i giudici Patricia A. Millett e Bradley N. Garcia nella sentenza. La sentenza sarà sospesa per 14 giorni per consentire alla Casa Bianca di fare ricorso alla Corte Suprema.