Da Lombardia 260 milioni per 10 treni per linea Milano-Locarno

Keystone-SDA

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La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che affida a Ferrovienord il compito di riavviare la procedura di gara per l'acquisto di nuovi treni destinati ai servizi Regio Express, nell'ambito del piano di potenziamento del servizio regionale.

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(Keystone-ATS) La nuova gara riguarderà esclusivamente convogli interoperabili, progettati per il servizio ferroviario transfrontaliero sulla linea RE80 Milano-Como-Chiasso-Locarno. Il primo lotto prevede l’acquisto di 10 nuovi treni, per un investimento complessivo di 260,9 milioni di euro, con la possibilità di estendere la fornitura fino a un totale di 30 convogli. L’entrata in servizio dei nuovi mezzi è programmata entro il 2032.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessora alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – Regione Lombardia conferma la volontà di investire in modo concreto sul potenziamento del sistema ferroviario, stanziando risorse importanti per dotare il servizio di convogli moderni e in grado di rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più efficiente e integrata. Si tratta di un investimento strategico che valorizza anche le infrastrutture esistenti e rafforza i collegamenti transfrontalieri, contribuendo a rendere il trasporto pubblico ferroviario sempre più competitivo, affidabile e attrattivo per cittadini e pendolari”.

L’obiettivo dell’intervento è migliorare la qualità del servizio e aumentare la capacità di trasporto sulla linea RE80, che negli ultimi anni ha registrato una crescita della domanda fino a raggiungere livelli di occupazione prossimi alla saturazione.

L’arrivo dei nuovi convogli consentirà inoltre di liberare gli attuali treni Flirt impiegati sulla RE80, rendendoli disponibili per l’avvio di nuovi collegamenti transfrontalieri. Tra questi, il futuro servizio tra Lecco ed Erba verso Lugano, reso possibile anche dalla nuova elettrificazione in corso sulla linea Lecco-Merone-Como, e l’introduzione del nuovo servizio veloce RE50 tra Lugano e Malpensa.