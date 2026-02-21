The Swiss voice in the world since 1935
Dazi al 10% per i Paesi che hanno accordi commerciali con Usa

Dopo la sentenza della Corte suprema sulle tariffe, i Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con gli Stati Uniti vedranno i dazi imposti nei loro confronti ridursi al 10% almeno in via temporanea.

(Keystone-ATS) Lo ha affermato la Casa Bianca alla France Presse. L’Unione Europea, la Svizzera, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan hanno raggiunto intese per dazi al 15%.

“E’ una misura temporanea poiché l’amministrazione ricorrerà ad altri poteri per applicare tariffe più appropriate o pre-negoziate”, ha messo in evidenza un funzionario americano.

