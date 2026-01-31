Delegati di PLR e Verdi adottano raccomandazioni di voto

Keystone-SDA

Assemblee dei delegati oggi per PLR e Verdi. A Ginevra, i liberali-radicali discuteranno in primis di sicurezza e criminalità. A Coira, invece, gli ecologisti affronteranno in particolare l'Iniziativa per un fondo per il clima.

(Keystone-ATS) Entrambi i partiti adotteranno anche le raccomandazioni di voto per i prossimi scrutini federali.

L’iniziativa popolare “Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)” richiede versamenti annuali da parte della Confederazione tra lo 0,5 e l’1% del prodotto interno lordo (PIL), pari a circa 4-8 miliardi di franchi fino al 2050, allo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo.

I soldi verrebbero utilizzati per promuovere la riduzione delle emissioni di gas serra, l’uso efficiente dell’energia, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio di CO2 e la protezione della biodiversità. I Verdi definiranno inoltre le proprie raccomandazioni di voto in vista delle votazioni dell’8 marzo.

Al centro delle discussioni del PLR c’è invece un documento programmatico in cui il partito chiede un inasprimento della politica in materia di sicurezza e delle pene “alla luce dell’aumento dei reati violenti, sessuali e legati alla droga”. Per i reati violenti e sessuali, le pene dovrebbero essere scontate per intero e quelle con la condizionale dovrebbero essere possibili solo in casi eccezionali giustificati.

Il PLR chiede inoltre un rafforzamento della polizia e della giustizia attraverso l’assunzione di personale supplementare, una migliore collaborazione tra i corpi di polizia e strumenti di indagine più ampi. Per quanto riguarda la politica federale in materia di droga, i liberali-radicali chiedono un approccio più coerente contro gli ambienti aperti e un perseguimento sistematico del traffico e della criminalità legata all’acquisto di stupefacenti. Il partito chiede anche una maggiore trasparenza nelle statistiche sulla criminalità.

Anche il PLR adotterà le proprie raccomandazioni di voto sugli oggetti in votazione l’8 marzo, ossia l’introduzione dell’imposizione individuale, l’iniziativa SSR nonché l’iniziativa sul denaro contante e il suo controprogetto diretto. I liberali-radicali decideranno infine la loro posizione sull’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)”.