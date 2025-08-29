The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Delegazione del congresso Usa in visita a Taiwan

Keystone-SDA

Roger Wicker, il senatore repubblicano Usa a capo della Commissione per le forze armate del Senato, è arrivato a Taipei a capo di una delegazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Siamo qui per ribadire la partnership e l’accordo di amicizia sulla sicurezza che gli Usa hanno con Taiwan da decenni”, ha detto Wicker, secondo i media locali. A Pechino, parlando dei preparativi per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale, il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu ha ammonito che “un pugno di forze esterne” che tenta di usare Taiwan per contenere la Cina sta “giocando col fuoco e chi gioca col fuoco alla fine si scotta”.

Wicker, tra i più convinti sostenitori di Taiwan al Congresso americano, ha aggiunto che la sua visita puntava a rafforzare e a rimarcare l’attuale “grande partnership” bilaterale e quella futura. “Siamo qui per parlare con i nostri amici e alleati a Taiwan di ciò che stiamo facendo per rafforzare la pace mondiale, il tipo di pace attraverso la forza di cui parlava Ronald Reagan”, ha osservato il senatore, citando una delle massime dell’ex presidente Usa.

La sua missione è maturata malgrado le pressioni di Pechino per fermare la visita a Taipei, sull’esempio di quanto fatto con successo impedendo al presidente taiwanese William Lai di fare scalo negli Usa durante la sua ipotizzata visita di agosto presso gli ultimi Paesi alleati nell’America del Sud e del Centro.

Il viaggio di Wicker cade quando al Congresso c’è un orientamento bipartisan preoccupato per le politiche del presidente Usa Donald Trump, temendo che il tycoon stia sottovalutando le questioni sulla sicurezza dell’Indo-Pacifico mentre tratta per un accordo commerciale con la Cina.

Sempre nel corso del briefing, il viceministro degli Esteri cinese Ma ha ribadito che Taiwan “è puramente una questione interna” che “non tollera interferenze esterne”, assicurando che la riunificazione dell’isola alla Cina “è inevitabile e inarrestabile”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR