Dichiarazione sulla protezione dei dati 2

File di log

In occasione di ogni visita alle piattaforme internet della SSR, i browser degli utenti trasmettono automaticamente determinati dati che vengono registrati nei cosiddetti file di log.



Informazioni sul tipo di browser e sulla versione utilizzata Sistema operativo dell'utente Provider di servizi internet dell'utente Indirizzo IP dell'utente Data e ora della visita Siti internet tramite i quali il sistema dell'utente accede alle piattaforme SSR Siti internet ai quali il sistema dell'utente accede tramite le piattaforme SSR Nome del file consultato Quantità di dati trasmessa Notifica sul buon fine della consultazione

I file di log vengono registrati per individuare eventuali inconvenienti tecnici e per ragioni di sicurezza. Sono conservati per dieci giorni e vengono poi cancellati. I file di log la cui conservazione è necessaria a scopo probatorio sono cancellati solo dopo il definitivo chiarimento di quanto avvenuto e, in determinati casi, possono essere trasmessi a un'autorità inquirente.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Cookies

Cosa sono i cookies?

I cookies sono brevi file di testo trasmessi al momento della visita di un sito internet e conservati nel browser dell'utente. Se il sito internet in questione viene nuovamente caricato, il browser rispedisce il contenuto dei cookies rendendo così possibile il riconoscimento dell'utente.

Per quanto tempo i cookies restano registrati nel browser?

Determinati cookies sono cancellati automaticamente al termine della sessione (session cookies), mentre altri restano registrati nel browser dell'utente per un tempo più o meno lungo per poi autocancellarsi (cookies temporanei e cookies permanenti).

Blocco o cancellazione dei cookies

Il seguente link consente di verificare lo stato di attivazione dei cookies di vari fornitori nonché di opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati da parte dei loro cookies: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagementLink esterno

Per accedere a un'ulteriore possibilità di opporsi all'impiego di diversi cookies, in particolare di fornitori statunitensi, cliccare sul seguente link: optout.networkadvertising.orgLink esterno

Le [indicazioni tecniche sulle impostazioni del browser] forniscono informazioni su come cancellare i cookies dal proprio browser. In alternativa, la combinazione di tasti Ctrl+Shift+Delete (Ctrl+Maiusc+Canc) consente di aprire un'apposita finestra d'impostazione nella maggior dei browser.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

Quali cookies utilizza la SSR e a quale scopo?

I cookies da noi impiegati consentono di rendere maggiormente intuitiva l'utilizzazione dei nostri siti internet nonché di misurare e analizzare la fruizione dell'offerta. Alcuni elementi dei siti richiedono che il browser chiamante possa essere identificato anche dopo un cambio di sito. Utilizziamo inoltre cookies che permettono di analizzare il comportamento di navigazione degli utenti.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

Cookies indispensabili

Determinati cookies sono indispensabili per l'allestimento dell’offerta online della SSR. Rientrano in questa categoria:

i cookies che servono all'identificazione o all'autenticazione degli utenti;

i cookies che registrano temporaneamente determinate informazioni inserite dagli utenti (ad es. il contenuto di formulari online);

i cookies che registrano determinate preferenze degli utenti (ad es. impostazioni di ricerca e lingua);

i cookies che registrano dati volti a garantire la riproduzione impeccabile di contenuti audio o video.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

Cookies di analisi

Impieghiamo cookies che ci consentono di analizzare in forma statistica il comportamento di navigazione degli utenti (ad es. sottopagine visitate, ricerche effettuate).

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

Cookies di tracciatura connessi a social plugin

L'integrazione di social plugin implica di norma la registrazione di cookies da parte dei fornitori dei plugin.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Tool di analisi web

Per poter svolgere ricerche di mercato e rendere maggiormente intuitiva la nostra offerta online necessitiamo di informazioni statistiche sulla sua utilizzazione.

A tale scopo impieghiamo i tool di analisi web descritti qui di seguito. I profili di utilizzazione creati dai tool grazie a cookies di analisi o allo studio dei file di log non sono messi in relazione a dati personali. I tool impiegano indirizzi IP degli utenti accorciati subito dopo la loro raccolta o non ne impiegano affatto. I fornitori dei tool di analisi web trattano i dati nella semplice veste di responsabili del trattamento e dunque in conformità alle nostre istruzioni e non a propri scopi.

Per ciascun tool di analisi web sono fornite informazioni riguardo al relativo fornitore nonché alla possibilità di opporsi alla raccolta e al trattamento dei dati tramite il tool in questione. Per i tool che operano con cookies opt-out bisogna tenere conto che, in linea di principio, la funzione di opt-out vale esclusivamente per il dispositivo o il browser utilizzato in quel momento. Gli utenti possono inoltre impedire del tutto la creazione di profili di utilizzazione, disattivando l'utilizzo dei cookies in generale.

Google Analytics: Google Analytics è proposto da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti («Google»). La SSR utilizza Google Analytics con la funzione supplementare offerta da Google per l'anonimizzazione di indirizzi IP. Di norma gli indirizzi IP sono accorciati da Google sul territorio dell'UE e solo in casi eccezionali negli Stati Uniti; in ogni caso vengono registrati esclusivamente in forma accorciata. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool scaricando e installando il componente aggiuntivo del browser all'indirizzo: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it Link esterno .

Google Analytics è proposto da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti («Google»). La SSR utilizza Google Analytics con la funzione supplementare offerta da Google per l'anonimizzazione di indirizzi IP. Di norma gli indirizzi IP sono accorciati da Google sul territorio dell'UE e solo in casi eccezionali negli Stati Uniti; in ogni caso vengono registrati esclusivamente in forma accorciata. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool scaricando e installando il componente aggiuntivo del browser all'indirizzo: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it . Webtrekk: Webtrekk è proposto da Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlino, Germania. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool scaricando e registrando il cookie di opt-out disponibile all'indirizzo: optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html Link esterno .

Webtrekk è proposto da Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlino, Germania. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool scaricando e registrando il cookie di opt-out disponibile all'indirizzo: optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html . Optimizely: Optimizely è proposto da Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Colonia, Germania. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: www.optimizely.com/de/opt_out Link esterno .

Optimizely è proposto da Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Colonia, Germania. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: www.optimizely.com/de/opt_out . TagCommander: TagCommander è proposto da Fjord Technologies SAS 3-5, rue Saint Georges, F-75009 Parigi, Francia. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.commandersact.com/en/privacy/ Link esterno .

TagCommander è proposto da Fjord Technologies SAS 3-5, rue Saint Georges, F-75009 Parigi, Francia. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.commandersact.com/en/privacy/ . NET-Metrix-Audit e NET-Metrix-Profile: NET-Metrix-Audit e NET-Metrix-Profile sono proposti da NET-Metrix AG, Bachmattstrasse 53, 8048 Zurigo, Svizzera. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung Link esterno

NET-Metrix-Audit e NET-Metrix-Profile sono proposti da NET-Metrix AG, Bachmattstrasse 53, 8048 Zurigo, Svizzera. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: comScore: comScore è proposto da comScore Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy Link esterno .

comScore è proposto da comScore Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy . Parse.ly: Parse.ly è proposto da Parsly Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.parse.ly/privacy-policy/ Link esterno

Parse.ly è proposto da Parsly Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: Chartbeat: Chartbeat è proposto da Chartbeat Inc., 826 Broadway, Floor 6, New York, NY 10003, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://chartbeat.com/privacy/ Link esterno

Chartbeat è proposto da Chartbeat Inc., 826 Broadway, Floor 6, New York, NY 10003, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: New Relic Data Monitoring: New Relic Data Monitoring è proposto da New Relic Inc., San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200, San Francisco, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy Link esterno

New Relic Data Monitoring è proposto da New Relic Inc., San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200, San Francisco, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: Datadog: Datadog è proposto da Datadog Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/ Link esterno

Datadog è proposto da Datadog Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, New York, Stati Uniti. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: Quintly: Quintly è proposto da Quintly GmbH, Neusser Str. 93, 50670 Colonia, Germania. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.quintly.com/privacy Link esterno

Quintly è proposto da Quintly GmbH, Neusser Str. 93, 50670 Colonia, Germania. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: Kantar Media: Kantar Media è proposto da Kantar Media Ltd., 222 Grays Inn Road, Londra WC1X 8HB, Regno Unito. Gli utenti possono opporsi alla raccolta o all'analisi dei propri dati effettuate tramite questo tool attivando l'opzione di opt-out all'indirizzo: https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement Link esterno .

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Social plugin (plugin)

Cosa sono i plugin?

I plugin consentono l'integrazione dei media sociali nell'offerta online della SSR a beneficio degli utenti. Un elenco dei principali fornitori di plugin è riportato più sotto.

Le funzioni dei plugin sono disattivate per default al fine di impedire l'invio automatico dei dati utente ai fornitori. Solo se gli utenti cliccano sul plugin (plugin Shariff), questo si attiva e inizia la trasmissione dei dati. I loro browser inviano quindi i file di log (inclusi gli indirizzi IP) direttamente a un server del fornitore del plugin, dove vengono eventualmente registrati. Tale server può trovarsi al di fuori dell'UE o del SEE (ad es. negli Stati Uniti).

Blocco dell'attivazione dei plugin

Se l'utente non desidera lo scambio di dati con i media sociali, dovrebbe disconnettersi da questi prima di fruire delle offerte online della SSR. Andrebbe inoltre attivata la modalità di navigazione privata nelle impostazioni del browser inerenti alla protezione dei dati.

Può anche essere utile la disattivazione o la limitazione dei cookies, sempre nelle impostazioni del browser, in modo che il comportamento di navigazione non possa essere seguito da terzi. Il caricamento dei plugin può essere infine bloccato completamente tramite appositi add-on, i cosiddetti script blocker.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

La SSR può influire sulla portata del trattamento dei dati tramite i plugin?

I plugin sono estensioni indipendenti create da fornitori esterni. La SSR non può quindi esercitare alcun influsso sulla portata dei dati raccolti e registrati tramite i plugin dai relativi fornitori.

Se un fornitore di plugin installa dei cookies sui dispositivi degli utenti, può registrare i loro comportamenti di navigazione e trarne profili dettagliati tramite i dati di tracciatura.

Per ulteriori informazioni sullo scopo e la portata della raccolta, sul successivo trattamento e utilizzo dei dati da parte dei fornitori di plugin, sui diritti degli utenti e sulle impostazioni che consentono di proteggere i dati personali, si rimanda alle indicazioni in materia di protezione dei dati dei singoli fornitori. Per la propria offerta online, la SSR utilizza social plugin (plugin) dei seguenti fornitori:

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Contenuto generato dagli utenti

L'offerta online della SSR include funzioni che consentono agli utenti di produrre e pubblicare propri contributi. Tale possibilità è importante per la SSR dato che permette di coinvolgere attivamente gli utenti nella creazione di contenuti mediatici. Per poter accedere a tali funzioni, è necessario che gli utenti si registrino e diano il loro consenso al trattamento dei dati.

I contributi degli utenti (contenuto generato dagli utenti) sono considerati dati personali. Vengono registrati in un file di protocollo (file di log) e servono esclusivamente allo scopo originariamente previsto, ad es. quale commento o post in forum, chat o blog. I dati sono cancellati quando la loro conservazione non è più necessaria.

Per i contenuti generati dagli utenti la SSR impiega soluzioni proposte da fornitori esterni. Tra questi figurano, ad esempio:



Janrain Inc.

sms.at mobile internet services gmbh (websms)

b1group GmbH (talk42)

Neopoly GmbH

Widgix, LLC dba SurveyGizmo

TYPEFORM S.L.

CoreMedia AG

Hearken Inc.

Amazee Labs AG

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Newsletter / Notifiche push

La SSR offre agli utenti la possibilità di abbonarsi a newsletter e notifiche push. Per aderire a tali servizi, è necessaria un'espressione di consenso.

Le persone interessate possono revocare il proprio consenso in qualsiasi momento qualora non desiderino più ricevere le newsletter o le notifiche push alle quali sono abbonate. A tal scopo è necessario utilizzare l'apposita funzione di disattivazione oppure contattare SSR.

Per le newsletter e le notifiche push la SSR impiega soluzioni proposte da fornitori esterni. Tra questi figurano, ad esempio:

Newsletter2Go GmbH

The Rocket Science Group (MailChimp)

Urban Airship Inc.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

Formulario di contatto (anche per giochi a premi)

I formulari di contatto consentono agli utenti di rivolgersi direttamente alla SSR, ad esempio per porre domande o esprimere suggerimenti sulla sua offerta online o partecipare a giochi a premi. I dati personali raccolti in tali occasioni (ad es. cognome, nome, indirizzo, e-mail) vengono utilizzati esclusivamente allo scopo indicato.

Per eventuali domande sul trattamento dei propri dati personali, gli utenti sono invitati a utilizzare le informazioni di contatto indicate sulla conferma di ricezione della loro comunicazione o a contattare SWI.

Per i formulari di contatto la SSR impiega soluzioni proposte da fornitori esterni. Tra questi figurano, ad esempio:

JotForm Inc.

Ergopix Sàrl

tpc switzerland ag (eMedia)

B&B Endemol Shine AG

Quizworks B.V. (Easy LMS)

I dati trasmessi dagli utenti tramite formulari di contatto vengono cancellati quando la loro conservazione non è più necessaria.

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Indicazioni tecniche sulle impostazioni del browser



Tramite le impostazioni dei browser inerenti alla protezione dei dati, gli utenti possono evitare che il proprio comportamento di navigazione sia seguito da terzi. A tal scopo, è necessario attivare la modalità di navigazione privata e può anche essere utile la disattivazione o la limitazione dei cookies, sempre nelle impostazioni del browser. Il caricamento dei plugin può essere infine bloccato completamente tramite appositi add-on (script blocker).



Per approfondimenti si rimanda alle istruzioni fornite da ciascun browser:



(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)





Glossario - Protezione dei dati in Svizzera e nell'UE

Panoramica delle principali differenze terminologiche:



LPD: Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992

(Stato 1° gennaio 2014) RGPD UE: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) Dati personali (dati) Dati personali (dati) Dati personali degni di particolare protezione Categorie particolari di dati personali Trattamento Trattamento Profilo della personalità Profilazione Detentore di una collezione di dati Titolare del trattamento Trattamento dei dati da parte di terzi Responsabile del trattamento

D-LPD: Disegno di revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati Dati personali degni di particolare protezione Profilazione Titolare del trattamento Responsabile del trattamento

(Ultimo aggiornamento: 25.05.2018)

