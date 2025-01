Donazione di ovociti per coppie sposate e no

Keystone-SDA

La donazione di ovociti andrebbe consentita in Svizzera sia per le coppie sposate che per quelle non sposate. È quanto si propone il Consiglio federale che ha fissato gli elementi base per la revisione totale della legge sulla medicina della procreazione.

(Keystone-ATS) Questa normativa, indica una nota governativa odierna, stabilisce dal 2001 le condizioni secondo cui le coppie possono ricorrere a metodi di procreazione medicalmente assistita.

Ad oggi rientrano in questi metodi l’inseminazione, che consiste nel trasferimento dello sperma nell’utero, e la fecondazione in vitro, che prevede la fecondazione degli ovociti al di fuori del corpo della donna e il loro successivo impianto nell’utero. Per entrambi i metodi è consentita la donazione di sperma.

Oltre alla donazione di sperma, il Parlamento vuole ora permettere anche la donazione di ovociti. In questo modo, anche le coppie che non possono avere figli per via della sterilità della donna hanno la possibilità di avvalersi di una donazione proprio come accade quando si ricorre alla donazione di sperma in caso di sterilità dell’uomo.

Secondo il diritto vigente, l’accesso alla donazione di sperma è limitato alle coppie coniugate. Con l’introduzione del “Matrimonio per tutti”, ora hanno accesso alla donazione di sperma anche le coppie di donne coniugate.

A seguito della revisione, anche le coppie non coniugate potranno accedere alla donazione di sperma e di ovociti. Secondo il Consiglio federale, la limitazione alle sole coppie sposate non rispecchia più la realtà sociale.